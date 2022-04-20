https://ria.ru/20220420/politsiya-1784415026.html

В Приморье депутаты попросили повысить зарплаты полицейским

В Приморье депутаты попросили повысить зарплаты полицейским - РИА Новости, 20.04.2022

В Приморье депутаты попросили повысить зарплаты полицейским

Депутаты заксобрания Приморья в среду приняли обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости увеличения материальных и социальных... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:01

2022-04-20T09:01

2022-04-20T09:01

россия

дальний восток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья в среду приняли обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий полицейским дел из-за дефицита кадров в органах внутренних дел региона, сообщает краевой парламент."В своем обращении депутаты предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство. Речь, в частности, идет о повышении сотрудникам внутренних дел денежного довольствия, выплат и компенсаций, предоставлении им возможности приобретения квартиры по аналогии с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих РФ, предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для граждан, проходящих службу в органах внутренних дел и других мерах поддержки", - говорится в сообщении.Постановление о принятии обращения будет направлено в правительство РФ, а также сенаторам РФ и законодательным органам власти регионов Дальнего Востока.Как отмечают депутаты, в Приморском крае сложилась напряженная ситуация, связанная с некомплектом сотрудников органов внутренних дел, которая усугубляется из года в год. По информации краевого УМВД, в 2018 году некомплект составлял 9,8%, в 2019 году - 14,7%, в 2020 году - 14,9%, а за 2021 год увеличился до 17,2%. Дефицит кадров сложился в ключевых подразделениях: в следствии, дознании, уголовном розыске, ППС и среди участковых."Основной причиной ухода сотрудников полиции со службы является недостаточный уровень денежного довольствия… Их материальное обеспечение остается на недопустимо низком уровне. Также серьезной проблемой является недостаточный уровень реализации ряда льгот, установленных для сотрудников полиции", - сообщает заксобрание.Как отмечают в региональном парламенте, сейчас в Приморье в очереди на получение единовременной социальной выплаты на жилье стоят 1038 сотрудников полиции, при этом за 2021 год выплаты получили только семь человек. Также, согласно приводящимся оценкам, полицейские получают недостаточно средств на компенсацию расходов за аренду жилья – 13 656 рублей при средней цене аренды однокомнатной квартиры во Владивостоке от 25 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html

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дальний восток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дальний восток, приморский край, общество