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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.04.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.04.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:28
2022-04-20T08:28
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, по югу Подмосковья местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15 градусов, по области от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
08:28 20.04.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптик Синенков: в Москве в среду ожидается облачная погода с температурой до плюс 15

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, по югу Подмосковья местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15 градусов, по области от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сообщил Синенков.
Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Весна - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Синоптик посоветовал москвичам не ждать весеннего тепла до конца апреля
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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