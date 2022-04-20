https://ria.ru/20220420/pogoda-1784412286.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.04.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:28
2022-04-20T08:28
2022-04-20T08:28
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, по югу Подмосковья местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15 градусов, по области от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Синенков: в Москве в среду ожидается облачная погода с температурой до плюс 15