https://ria.ru/20220420/pogoda-1784412286.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.04.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:28

2022-04-20T08:28

2022-04-20T08:28

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, по югу Подмосковья местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15 градусов, по области от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)