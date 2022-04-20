https://ria.ru/20220420/plennye-1784586680.html
Украинские националисты в плену начинают говорить по-русски, заявил Аксенов
Украинские националисты в плену начинают говорить по-русски, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.04.2022
Украинские националисты в плену начинают говорить по-русски, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цели спецоперации на Украине будут без сомнения достигнуты, отметив, что украинские националисты, попадая в плен,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:37
2022-04-20T20:37
2022-04-20T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цели спецоперации на Украине будут без сомнения достигнуты, отметив, что украинские националисты, попадая в плен, начинают говорить по-русски и даже не заикаются."Националисты, когда попадают в плен, все начинают говорить по-русски, все всё хорошо помнят, оказывается, даже не заикаются. Так что научим говорить по-русски всех тех, кто притеснял, ущемлял, издевался над русскими и русскоязычными", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.По его словам, цели спецоперации будут без сомнения достигнуты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/pytki-1784528950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, сергей аксенов (политик)
Украинские националисты в плену начинают говорить по-русски, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов заявил, что украинские националисты в плену свободно говорят по-русски
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цели спецоперации на Украине будут без сомнения достигнуты, отметив, что украинские националисты, попадая в плен, начинают говорить по-русски и даже не заикаются.
"Националисты, когда попадают в плен, все начинают говорить по-русски, все всё хорошо помнят, оказывается, даже не заикаются. Так что научим говорить по-русски всех тех, кто притеснял, ущемлял, издевался над русскими и русскоязычными", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
По его словам, цели спецоперации будут без сомнения достигнуты.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.