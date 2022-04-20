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Более трех тысяч украинских военных сдались в Донбассе с начала операции - РИА Новости, 20.04.2022
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Более трех тысяч украинских военных сдались в Донбассе с начала операции
Более трех тысяч украинских военных сдались в Донбассе с начала операции - РИА Новости, 20.04.2022
Более трех тысяч украинских военных сдались в Донбассе с начала операции
Более 3 тысяч украинских военных сдались в плен в Донбассе с начала спецоперации, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:12
2022-04-20T09:12
в мире
сергей лавров
донбасс
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч украинских военных сдались в плен в Донбассе с начала спецоперации, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."Вчера по официальным сообщениям Народной милиции пять бойцов с "Азовстали" сдались в плен. В целом по двум республикам у нас больше трех тысяч военнопленных", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live".По его словам часть военнопленных находятся в Донбассе, "часть были переведены на территорию России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, сергей лавров, донбасс, россия, украина, владимир путин
09:12 20.04.2022
 
Более трех тысяч украинских военных сдались в Донбассе с начала операции

В ДНР сообщили, что более трех тысяч украинских военных сдались в плен с начала операции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч украинских военных сдались в плен в Донбассе с начала спецоперации, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
"Вчера по официальным сообщениям Народной милиции пять бойцов с "Азовстали" сдались в плен. В целом по двум республикам у нас больше трех тысяч военнопленных", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live".
По его словам часть военнопленных находятся в Донбассе, "часть были переведены на территорию России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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