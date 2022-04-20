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RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2022
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RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе
RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2022
RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе
Телеканал RT совместно с Общественной палатой ДНР, Союзом добровольцев России и ОНФ запустил платформу "Ищу родных". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:10
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телеканал rt
россия
общество
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Телеканал RT совместно с Общественной палатой ДНР, Союзом добровольцев России и ОНФ запустил платформу "Ищу родных". Ресурс создан для поиска людей, потерявших связь с близкими из-за боевых действий.RT каждый день получает десятки сообщений с просьбой найти близких, с которыми нет связи. Было принято решение создать специальную платформу.Заявки обрабатываются волонтерами проекта "Ищу родных", поиск людей ведется совместно с компетентными службами.Представители Общественной палаты ДНР на местах собирают заявки людей, у которых нет связи.
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россия
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телеканал rt, россия, общество, донецкая народная республика
12:10 20.04.2022 (обновлено: 12:19 20.04.2022)
 

RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Телеканал RT совместно с Общественной палатой ДНР, Союзом добровольцев России и ОНФ запустил платформу "Ищу родных".
Ресурс создан для поиска людей, потерявших связь с близкими из-за боевых действий.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:55
Twitter заблокировал аккаунт RT
RT каждый день получает десятки сообщений с просьбой найти близких, с которыми нет связи. Было принято решение создать специальную платформу.
Заявки обрабатываются волонтерами проекта "Ищу родных", поиск людей ведется совместно с компетентными службами.
Представители Общественной палаты ДНР на местах собирают заявки людей, у которых нет связи.
 
Телеканал RTРоссияОбществоДонецкая Народная Республика
 
 
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