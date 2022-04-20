https://ria.ru/20220420/platforma-1784451365.html
RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе
RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2022
RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе
Телеканал RT совместно с Общественной палатой ДНР, Союзом добровольцев России и ОНФ запустил платформу "Ищу родных". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:10
2022-04-20T12:10
2022-04-20T12:19
телеканал rt
россия
общество
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Телеканал RT совместно с Общественной палатой ДНР, Союзом добровольцев России и ОНФ запустил платформу "Ищу родных". Ресурс создан для поиска людей, потерявших связь с близкими из-за боевых действий.RT каждый день получает десятки сообщений с просьбой найти близких, с которыми нет связи. Было принято решение создать специальную платформу.Заявки обрабатываются волонтерами проекта "Ищу родных", поиск людей ведется совместно с компетентными службами.Представители Общественной палаты ДНР на местах собирают заявки людей, у которых нет связи.
https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, россия, общество, донецкая народная республика