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BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России - РИА Новости, 20.04.2022
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BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России
BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России - РИА Новости, 20.04.2022
BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России
Китай и Индия сорвали планы США и Европы по "удушению" экономики России на фоне специальной операции на Украине, пишет обозреватель Business Insider Бен Винк. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:46
2022-04-20T19:10
политика
россия
индия
сша
китай
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китай и Индия сорвали планы США и Европы по "удушению" экономики России на фоне специальной операции на Украине, пишет обозреватель Business Insider Бен Винк.Как отмечает колумнист, последние несколько недель западные страны пытались с помощью санкций нанести урон энергетической отрасли Москвы, однако эти меры оказались не такими эффективными."Кремль не ощутил того давления, на которое рассчитывал Вашингтон. Вина за это частично лежит на Индии и Китае", — считает автор.По его словам, две мощные азиатские державы после начала спецоперации на Украине заняли нейтральную позицию и не стали поддерживать ограничения от США и Евросоюза. Пекин и Нью-Дели не только сохранили отношения с Москвой, но и продолжили вести с ней торговлю и покупать энергоносители, посетовал Винк. Индия, в частности, существенно нарастила импорт российской нефти и за последний месяц приобрела около 13 миллионов баррелей по привлекательной цене. Китай тоже, как и прежде, остается крупнейшим торговым партнером России, говорится в статье.Журналист напомнил, что европейские страны не меньше азиатских зависят от Москвы, которая стабильно поставляет большие объемы энергоносителей. По этой причине Евросоюзу и Великобритании, в отличие от США, сложнее разорвать налаженные с ней экономические связи. Отказ от покупки российского газа мгновенно привел бы к кризису из-за роста стоимости промышленной продукции, произведенной в этих государствах, утверждает Винк."Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. &lt;…&gt; Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Евросоюза, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sanktsii-1784448858.html
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политика, россия, индия, сша, китай
17:46 20.04.2022 (обновлено: 19:10 20.04.2022)
 
BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России

Business Insider: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" российской экономики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве
Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китай и Индия сорвали планы США и Европы по "удушению" экономики России на фоне специальной операции на Украине, пишет обозреватель Business Insider Бен Винк.
Как отмечает колумнист, последние несколько недель западные страны пытались с помощью санкций нанести урон энергетической отрасли Москвы, однако эти меры оказались не такими эффективными.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Европу предупредили о последствиях новых санкций против России
"Кремль не ощутил того давления, на которое рассчитывал Вашингтон. Вина за это частично лежит на Индии и Китае", — считает автор.
По его словам, две мощные азиатские державы после начала спецоперации на Украине заняли нейтральную позицию и не стали поддерживать ограничения от США и Евросоюза. Пекин и Нью-Дели не только сохранили отношения с Москвой, но и продолжили вести с ней торговлю и покупать энергоносители, посетовал Винк. Индия, в частности, существенно нарастила импорт российской нефти и за последний месяц приобрела около 13 миллионов баррелей по привлекательной цене. Китай тоже, как и прежде, остается крупнейшим торговым партнером России, говорится в статье.
Журналист напомнил, что европейские страны не меньше азиатских зависят от Москвы, которая стабильно поставляет большие объемы энергоносителей. По этой причине Евросоюзу и Великобритании, в отличие от США, сложнее разорвать налаженные с ней экономические связи. Отказ от покупки российского газа мгновенно привел бы к кризису из-за роста стоимости промышленной продукции, произведенной в этих государствах, утверждает Винк.
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Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию, пишут СМИ
"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Евросоюза, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
 
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