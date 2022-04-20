17:46 20.04.2022 (обновлено: 19:10 20.04.2022)
BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России
Business Insider: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" российской экономики
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве
Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китай и Индия сорвали планы США и Европы по "удушению" экономики России на фоне специальной операции на Украине, пишет обозреватель Business Insider Бен Винк.
Как отмечает колумнист, последние несколько недель западные страны пытались с помощью санкций нанести урон энергетической отрасли Москвы, однако эти меры оказались не такими эффективными.
По его словам, две мощные азиатские державы после начала спецоперации на Украине заняли нейтральную позицию и не стали поддерживать ограничения от США и Евросоюза. Пекин и Нью-Дели не только сохранили отношения с Москвой, но и продолжили вести с ней торговлю и покупать энергоносители, посетовал Винк. Индия, в частности, существенно нарастила импорт российской нефти и за последний месяц приобрела около 13 миллионов баррелей по привлекательной цене. Китай тоже, как и прежде, остается крупнейшим торговым партнером России, говорится в статье.
Журналист напомнил, что европейские страны не меньше азиатских зависят от Москвы, которая стабильно поставляет большие объемы энергоносителей. По этой причине Евросоюзу и Великобритании, в отличие от США, сложнее разорвать налаженные с ней экономические связи. Отказ от покупки российского газа мгновенно привел бы к кризису из-за роста стоимости промышленной продукции, произведенной в этих государствах, утверждает Винк.
"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Евросоюза, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.