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В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:15
2022-04-20T04:15
2022-04-20T12:42
экономика
калининград
калининградская область
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
антон алиханов
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность получать некоторые товары, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Понимаете, дело в том, что они себя не ограничили. Мы никаких конкретных ответных мер не ввели", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, повлияла ли как-то ситуация с санкциями на европейских перевозчиков, которые занимались в том числе транзитом в Калининград.Глава региона отметил, что для Калининградской области сейчас это "единственная возможность получать некоторые товары"."И нам бы, конечно, очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы. Нам нужно, чтобы возможность такая была", — подчеркнул Алиханов.В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, калининград, калининградская область, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, антон алиханов, в мире
04:15 20.04.2022 (обновлено: 12:42 20.04.2022)
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
Губернатор Калининградской области Алиханов: просим не ограничивать автоперевозки из ЕС