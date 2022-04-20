https://ria.ru/20220420/perevozki-1784403829.html

В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС

В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС - РИА Новости, 20.04.2022

В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС

Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T04:15

2022-04-20T04:15

2022-04-20T12:42

экономика

калининград

калининградская область

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

антон алиханов

в мире

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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность получать некоторые товары, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Понимаете, дело в том, что они себя не ограничили. Мы никаких конкретных ответных мер не ввели", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, повлияла ли как-то ситуация с санкциями на европейских перевозчиков, которые занимались в том числе транзитом в Калининград.Глава региона отметил, что для Калининградской области сейчас это "единственная возможность получать некоторые товары"."И нам бы, конечно, очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы. Нам нужно, чтобы возможность такая была", — подчеркнул Алиханов.В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.Читайте полный текст интервью >>>

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экономика, калининград, калининградская область, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, антон алиханов, в мире