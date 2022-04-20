Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/perevozki-1784403829.html
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:15
2022-04-20T12:42
экономика
калининград
калининградская область
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
антон алиханов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151842/85/1518428519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a67419598343fadcb924c771619e336e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность получать некоторые товары, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Понимаете, дело в том, что они себя не ограничили. Мы никаких конкретных ответных мер не ввели", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, повлияла ли как-то ситуация с санкциями на европейских перевозчиков, которые занимались в том числе транзитом в Калининград.Глава региона отметил, что для Калининградской области сейчас это "единственная возможность получать некоторые товары"."И нам бы, конечно, очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы. Нам нужно, чтобы возможность такая была", — подчеркнул Алиханов.В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/tranzit-1784402120.html
калининград
калининградская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151842/85/1518428519_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c4e887845b4c4e3206138c48236db896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калининград, калининградская область, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, антон алиханов, в мире
04:15 20.04.2022 (обновлено: 12:42 20.04.2022)
 
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС

Губернатор Калининградской области Алиханов: просим не ограничивать автоперевозки из ЕС

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПогрузка автопоездов
Погрузка автопоездов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Погрузка автопоездов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность получать некоторые товары, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
"Откровенно говоря, я как губернатор Калининградской области могу сказать, что я просил бы учитывать, что нас не надо ограничивать в возможности завозить что-то европейскими перевозчиками", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
"Понимаете, дело в том, что они себя не ограничили. Мы никаких конкретных ответных мер не ввели", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, повлияла ли как-то ситуация с санкциями на европейских перевозчиков, которые занимались в том числе транзитом в Калининград.
Глава региона отметил, что для Калининградской области сейчас это "единственная возможность получать некоторые товары".
"И нам бы, конечно, очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы. Нам нужно, чтобы возможность такая была", — подчеркнул Алиханов.
В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.
Читайте полный текст интервью >>>
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
03:21
В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву
 
ЭкономикаКалининградКалининградская областьЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАнтон АлихановВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала