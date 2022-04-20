https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html

Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии - РИА Новости, 20.04.2022

Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

Киев поддерживает предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля, заявили в среду в украинском МИД. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:20

2022-04-20T18:20

2022-04-20T19:22

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Киев поддерживает предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля, заявили в среду в украинском МИД. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи."Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - говорится в заявлении МИД Украины на его официальном сайте. В ведомстве отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784153192.html

https://ria.ru/20220419/oon-1784390360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, мид украины, россия, ситуация в днр и лнр