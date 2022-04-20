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Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html
Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии
Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии - РИА Новости, 20.04.2022
Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии
Киев поддерживает предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля, заявили в среду в украинском МИД. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:20
2022-04-20T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Киев поддерживает предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля, заявили в среду в украинском МИД. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи."Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - говорится в заявлении МИД Украины на его официальном сайте. В ведомстве отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784153192.html
https://ria.ru/20220419/oon-1784390360.html
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в мире, украина, оон, мид украины, россия, ситуация в днр и лнр
18:20 20.04.2022 (обновлено: 19:22 20.04.2022)
 
Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

МИД Украины заявил о согласии на инициативу ООН о пасхальном перемирии с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Киев поддерживает предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля, заявили в среду в украинском МИД. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи.
"Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - говорится в заявлении МИД Украины на его официальном сайте. В ведомстве отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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