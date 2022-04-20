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Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.04.2022
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Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной
Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:56
2022-04-20T19:02
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
киев
мариуполь
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы, заявили в среду в МИД РФ."В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.Также отмечается, что Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями вооруженных сил РФ в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети в Мариуполе.
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турция
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, киев, мариуполь
18:56 20.04.2022 (обновлено: 19:02 20.04.2022)
 
Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной

МИД: исход переговоров с Киевом зависит от его готовности учесть требования Москвы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы, заявили в среду в МИД РФ.
"В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.
Также отмечается, что Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями вооруженных сил РФ в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети в Мариуполе.
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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В миреСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияКиевМариуполь
 
 
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