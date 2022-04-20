https://ria.ru/20220420/peregovory-1784569199.html

Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной

Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.04.2022

Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:56

2022-04-20T18:56

2022-04-20T19:02

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

киев

мариуполь

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы, заявили в среду в МИД РФ."В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.Также отмечается, что Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями вооруженных сил РФ в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети в Мариуполе.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784568658.html

турция

киев

мариуполь

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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, киев, мариуполь