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Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной
Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:56
2022-04-20T18:56
2022-04-20T19:02
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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турция
киев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы, заявили в среду в МИД РФ."В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.Также отмечается, что Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями вооруженных сил РФ в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети в Мариуполе.
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, киев, мариуполь
18:56 20.04.2022 (обновлено: 19:02 20.04.2022)
Лавров рассказал Чавушоглу, от чего зависит исход переговоров с Украиной
МИД: исход переговоров с Киевом зависит от его готовности учесть требования Москвы