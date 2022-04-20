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Мединский опроверг сообщения о трех пакетах договоренностей с Киевом - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784454693.html
Мединский опроверг сообщения о трех пакетах договоренностей с Киевом
Мединский опроверг сообщения о трех пакетах договоренностей с Киевом - РИА Новости, 20.04.2022
Мединский опроверг сообщения о трех пакетах договоренностей с Киевом
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщения о работе сторон над тремя... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:05
2022-04-20T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир мединский
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщения о работе сторон над тремя пакетами договоренностей.Так Мединский отреагировал на публикации об отдельном обсуждении перемирия и отвода войск, нейтрального статуса и гарантий безопасности Украины и территориальных вопросов.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего решили продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом вперед: в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Турции, касающихся Крыма, а также изменил положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие Москвы. Ранее Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по двусторонним отношениям.Россия начала спецоперацию 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784077735.html
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в мире, украина, россия, владимир мединский, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, москва, киев
12:05 20.04.2022 (обновлено: 14:48 20.04.2022)
 
Мединский опроверг сообщения о трех пакетах договоренностей с Киевом

Мединский опроверг сообщения об обсуждении трех пакетов договоренностей с Киевом

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщения о работе сторон над тремя пакетами договоренностей.

"Слышал звон, да не знает, где он", — написал он в своем Telegram-канале.

Так Мединский отреагировал на публикации об отдельном обсуждении перемирия и отвода войск, нейтрального статуса и гарантий безопасности Украины и территориальных вопросов.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего решили продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом вперед: в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Турции, касающихся Крыма, а также изменил положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие Москвы. Ранее Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по двусторонним отношениям.
Россия начала спецоперацию 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир МединскийСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровМоскваКиев
 
 
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