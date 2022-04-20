https://ria.ru/20220420/peregovory-1784454350.html

Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова

Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022

Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова

Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:05

2022-04-20T12:05

2022-04-20T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

москва

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается переговоров - это была просьба украинской стороны, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался как всегда, в прямом и переносном смысле, цирк со стороны киевского режима - то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, то заявляют накануне вещи, которые противоречат итогам предыдущих раундов переговоров, то меняют позиции. К этому были готовы в Москве? Конечно, ровно так строился подход киевского режима к переговорам последние годы", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что Киев всегда использует переговоры "как отвлекающий маневр"."Это не значит, что кто-то рассматривает этот переговорный процесс как высокую ноту международного права и доверяет тем, с кем садится за стол переговоров. Здесь уже не то чтобы "доверяй и проверяй", доверия к этим людям давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, киев, москва, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова