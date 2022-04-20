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Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784454350.html
Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова
Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова
Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:05
2022-04-20T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
москва
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается переговоров - это была просьба украинской стороны, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался как всегда, в прямом и переносном смысле, цирк со стороны киевского режима - то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, то заявляют накануне вещи, которые противоречат итогам предыдущих раундов переговоров, то меняют позиции. К этому были готовы в Москве? Конечно, ровно так строился подход киевского режима к переговорам последние годы", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что Киев всегда использует переговоры "как отвлекающий маневр"."Это не значит, что кто-то рассматривает этот переговорный процесс как высокую ноту международного права и доверяет тем, с кем садится за стол переговоров. Здесь уже не то чтобы "доверяй и проверяй", доверия к этим людям давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле", - добавила Захарова.
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в мире, россия, киев, москва, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:05 20.04.2022
 
Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается переговоров - это была просьба украинской стороны, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался как всегда, в прямом и переносном смысле, цирк со стороны киевского режима - то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, то заявляют накануне вещи, которые противоречат итогам предыдущих раундов переговоров, то меняют позиции. К этому были готовы в Москве? Конечно, ровно так строился подход киевского режима к переговорам последние годы", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что Киев всегда использует переговоры "как отвлекающий маневр".
"Это не значит, что кто-то рассматривает этот переговорный процесс как высокую ноту международного права и доверяет тем, с кем садится за стол переговоров. Здесь уже не то чтобы "доверяй и проверяй", доверия к этим людям давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле", - добавила Захарова.
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