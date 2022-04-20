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Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные

Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные - РИА Новости, 20.04.2022

Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные

Погода в Москве на пасхальные выходные будет хорошей и комфортной, с температурой до плюс 15 градусов, местами с небольшим дождиком, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:52

2022-04-20T11:52

2022-04-20T11:55

пасха

погода

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода в Москве на пасхальные выходные будет хорошей и комфортной, с температурой до плюс 15 градусов, местами с небольшим дождиком, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Я считаю, что будет хорошая погода, ненастные фронты, которые будут заливать столичный регион завтра, они отступят, и погода будет улучшаться. У нас 23 числа облачная погода с прояснениями, местами может собраться небольшой дождичек", - рассказала в среду Позднякова.По ее словам, температура воздуха в субботу в ночные часы - плюс 4-6 градусов, дневная - 12-14 градусов."И 24 числа тоже облачная погода с прояснениями, тоже не исключен местами небольшой дождичек, что часто бывает на Пасху, ночь станет еще более теплой - плюс 5-7, и дневная температура - 14-15 градусов выше нуля. То есть погода в эти выходные будет вполне комфортной, чтобы провести ее на свежем воздухе, на даче или просто погулять по городу", - заключила синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/vesna-1779640545.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пасха, погода, москва