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Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные - РИА Новости, 20.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные
Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные - РИА Новости, 20.04.2022
Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные
Погода в Москве на пасхальные выходные будет хорошей и комфортной, с температурой до плюс 15 градусов, местами с небольшим дождиком, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:52
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пасха
погода
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода в Москве на пасхальные выходные будет хорошей и комфортной, с температурой до плюс 15 градусов, местами с небольшим дождиком, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Я считаю, что будет хорошая погода, ненастные фронты, которые будут заливать столичный регион завтра, они отступят, и погода будет улучшаться. У нас 23 числа облачная погода с прояснениями, местами может собраться небольшой дождичек", - рассказала в среду Позднякова.По ее словам, температура воздуха в субботу в ночные часы - плюс 4-6 градусов, дневная - 12-14 градусов."И 24 числа тоже облачная погода с прояснениями, тоже не исключен местами небольшой дождичек, что часто бывает на Пасху, ночь станет еще более теплой - плюс 5-7, и дневная температура - 14-15 градусов выше нуля. То есть погода в эти выходные будет вполне комфортной, чтобы провести ее на свежем воздухе, на даче или просто погулять по городу", - заключила синоптик.
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пасха, погода, москва
11:52 20.04.2022 (обновлено: 11:55 20.04.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные

Синоптик Позднякова: погода в Москве на пасхальные выходные будет комфортной

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода в Москве на пасхальные выходные будет хорошей и комфортной, с температурой до плюс 15 градусов, местами с небольшим дождиком, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Я считаю, что будет хорошая погода, ненастные фронты, которые будут заливать столичный регион завтра, они отступят, и погода будет улучшаться. У нас 23 числа облачная погода с прояснениями, местами может собраться небольшой дождичек", - рассказала в среду Позднякова.
По ее словам, температура воздуха в субботу в ночные часы - плюс 4-6 градусов, дневная - 12-14 градусов.
"И 24 числа тоже облачная погода с прояснениями, тоже не исключен местами небольшой дождичек, что часто бывает на Пасху, ночь станет еще более теплой - плюс 5-7, и дневная температура - 14-15 градусов выше нуля. То есть погода в эти выходные будет вполне комфортной, чтобы провести ее на свежем воздухе, на даче или просто погулять по городу", - заключила синоптик.
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