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Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
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Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил в среду венок к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:17
2022-04-20T12:17
в мире
москва
армения
московская область (подмосковье)
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил в среду венок к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Двадцатого апреля Пашинян посетил в Москве Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного солдата и воздал дань уважения", - говорится в сообщении на сайте правительства.Премьер-министра сопровождали члены армянской правительственной делегации, во время официальной церемонии прозвучал гимн Армении, почетный караул прошел торжественным маршем.Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.Почетный караул у могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773043134.html
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в мире, москва, армения, московская область (подмосковье), никол пашинян
12:17 20.04.2022
 
Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Премьер Армении Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил в среду венок к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Двадцатого апреля Пашинян посетил в Москве Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного солдата и воздал дань уважения", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Президент Бразилии Жаир Болсонару принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 09:03
Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Премьер-министра сопровождали члены армянской правительственной делегации, во время официальной церемонии прозвучал гимн Армении, почетный караул прошел торжественным маршем.
Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 13:11
Министр обороны Британии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
 
В миреМоскваАрменияМосковская область (Подмосковье)Никол Пашинян
 
 
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