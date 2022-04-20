https://ria.ru/20220420/pashinyan-1784457915.html

Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 20.04.2022

Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил в среду венок к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:17

2022-04-20T12:17

2022-04-20T12:17

в мире

москва

армения

московская область (подмосковье)

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил в среду венок к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Двадцатого апреля Пашинян посетил в Москве Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного солдата и воздал дань уважения", - говорится в сообщении на сайте правительства.Премьер-министра сопровождали члены армянской правительственной делегации, во время официальной церемонии прозвучал гимн Армении, почетный караул прошел торжественным маршем.Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.Почетный караул у могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773043134.html

https://ria.ru/20220211/voyna-1772263536.html

москва

армения

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, москва, армения, московская область (подмосковье), никол пашинян