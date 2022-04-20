Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Премьер Армении Пашинян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил в среду венок к могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Двадцатого апреля Пашинян посетил в Москве Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного солдата и воздал дань уважения", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Премьер-министра сопровождали члены армянской правительственной делегации, во время официальной церемонии прозвучал гимн Армении, почетный караул прошел торжественным маршем.
Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.