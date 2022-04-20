Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/parom-1784406076.html
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока - РИА Новости, 20.04.2022
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:03
2022-04-20T12:41
экономика
калининград
россия
калининградская область
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/42/1497934224_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_b0d81bc5f892556addc9d51ee6dbe20e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн.По словам Алиханова, сейчас паромы загружены "достаточно серьезно" — на 80-100%."Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда", — рассказал Алиханов.Глава региона отметил, что "имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду для внутреннего потребления и переработки"."Это то, что мы отправляем в большую Россию и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий", — пояснил он.По словам губернатора, этот общий товаропоток – примерно 20 миллионов тонн.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область – основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/postavki-1784405372.html
https://ria.ru/20220420/perevozchiki-1784404606.html
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/42/1497934224_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_339e7d8ac85eddbbd9ceaa4262ea89f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калининград, россия, калининградская область, антон алиханов
06:03 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
 
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока

Глава Калининградской области Алиханов: для перекрытия грузопотока нужно около 20 паромов

© РИА Новости . Игорь ЗарембоМоре в Калининградской области
Море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Море в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн.
"Мы исходим из того, что если объем перевозимых грузов годовой у парома от 800 тысяч до 1 миллиона тонн, то примерно 20 плюс-минус судов нам понадобятся", — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Алиханова, сейчас паромы загружены "достаточно серьезно" — на 80-100%.
"Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда", — рассказал Алиханов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
05:31
Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров
Глава региона отметил, что "имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду для внутреннего потребления и переработки".
"Это то, что мы отправляем в большую Россию и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий", — пояснил он.
По словам губернатора, этот общий товаропоток – примерно 20 миллионов тонн.
"Здесь назвать точное число паромов я не могу, потому что паромы бывают разные. Сейчас у нас на линии паромы ж/д и авто. Но у нас большая часть грузов – это сухие грузы, тот же цемент, зерно. Можно перевозить топливо не в цистернах, а через специальные суда. Поэтому какое количество окончательно нам понадобится, сказать достаточно сложно", — сказал Алиханов.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область – основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).
Читайте полный текст интервью >>>
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
04:49
Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций
 
ЭкономикаКалининградРоссияКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала