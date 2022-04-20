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В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока - РИА Новости, 20.04.2022
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:03
2022-04-20T06:03
2022-04-20T12:41
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн.По словам Алиханова, сейчас паромы загружены "достаточно серьезно" — на 80-100%."Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда", — рассказал Алиханов.Глава региона отметил, что "имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду для внутреннего потребления и переработки"."Это то, что мы отправляем в большую Россию и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий", — пояснил он.По словам губернатора, этот общий товаропоток – примерно 20 миллионов тонн.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область – основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, калининград, россия, калининградская область, антон алиханов
06:03 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока
Глава Калининградской области Алиханов: для перекрытия грузопотока нужно около 20 паромов
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн.
"Мы исходим из того, что если объем перевозимых грузов годовой у парома от 800 тысяч до 1 миллиона тонн, то примерно 20 плюс-минус судов нам понадобятся", — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Алиханова, сейчас паромы загружены "достаточно серьезно" — на 80-100%.
"Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда", — рассказал Алиханов.
Глава региона отметил, что "имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду
для внутреннего потребления и переработки".
"Это то, что мы отправляем в большую Россию
и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий", — пояснил он.
По словам губернатора, этот общий товаропоток – примерно 20 миллионов тонн.
"Здесь назвать точное число паромов я не могу, потому что паромы бывают разные. Сейчас у нас на линии паромы ж/д и авто. Но у нас большая часть грузов – это сухие грузы, тот же цемент, зерно. Можно перевозить топливо не в цистернах, а через специальные суда. Поэтому какое количество окончательно нам понадобится, сказать достаточно сложно", — сказал Алиханов.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область
– основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).