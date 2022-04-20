https://ria.ru/20220420/parom-1784406076.html

В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока

В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока - РИА Новости, 20.04.2022

В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:03

2022-04-20T06:03

2022-04-20T12:41

экономика

калининград

россия

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн.По словам Алиханова, сейчас паромы загружены "достаточно серьезно" — на 80-100%."Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда", — рассказал Алиханов.Глава региона отметил, что "имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду для внутреннего потребления и переработки"."Это то, что мы отправляем в большую Россию и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий", — пояснил он.По словам губернатора, этот общий товаропоток – примерно 20 миллионов тонн.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область – основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/postavki-1784405372.html

https://ria.ru/20220420/perevozchiki-1784404606.html

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экономика, калининград, россия, калининградская область, антон алиханов