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В Катаре к концу года поселятся китайские панды, сообщают СМИ
В Катаре к концу года поселятся китайские панды, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.04.2022
В Катаре к концу года поселятся китайские панды, сообщают СМИ
Панды из Китая поселятся в жарком и пустынном Катаре в специальном парке, который будет открыт во второй половине года в городе Аль-Хоре на побережье... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:22
2022-04-20T23:22
2022-04-20T23:22
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ДОХА, 20 апр - РИА Новости. Панды из Китая поселятся в жарком и пустынном Катаре в специальном парке, который будет открыт во второй половине года в городе Аль-Хоре на побережье Персидского залива, сообщила катарская газета "Ар-Райи" со ссылкой на управление общественных работ.Ведомство объявило тендер для создания так называемого "приюта" для панд на территории зоопарка в Аль-Хоре на севере Катара."Создаваемые в Катаре условия соответствуют климатическим стандартам, установленным Китаем, для содержания панд. Парк панд готов уже на 70%, и его открытие ожидается во второй половине этого года", - отметили в управлении.Панд поселят по соседству с огромными птичьими вольерами, где обитают страусы, павлины и орланы.Чтобы снизить температуру в зоопарке под открытым небом, на его территории высажено много деревьев и других растений, которые постоянно поливаются, а также имеется искусственное озеро площадью 1,2 квадратных километра. Однако привыкших к прохладе высокогорья панд будут держать под кондиционерами, так как в летнее время в Катаре даже ночью температура не опускается ниже 35 градусов по Цельсию.
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в мире, катар, китай, панды
В Катаре к концу года поселятся китайские панды, сообщают СМИ
Катарская газета "Ар-Райи" сообщила, что в стране к концу года поселятся китайские панды
ДОХА, 20 апр - РИА Новости. Панды из Китая поселятся в жарком и пустынном Катаре в специальном парке, который будет открыт во второй половине года в городе Аль-Хоре на побережье Персидского залива, сообщила катарская газета "Ар-Райи" со ссылкой на управление общественных работ.
Ведомство объявило тендер для создания так называемого "приюта" для панд на территории зоопарка в Аль-Хоре на севере Катара
.
"Создаваемые в Катаре условия соответствуют климатическим стандартам, установленным Китаем
, для содержания панд. Парк панд готов уже на 70%, и его открытие ожидается во второй половине этого года", - отметили в управлении.
Панд поселят по соседству с огромными птичьими вольерами, где обитают страусы, павлины и орланы.
Чтобы снизить температуру в зоопарке под открытым небом, на его территории высажено много деревьев и других растений, которые постоянно поливаются, а также имеется искусственное озеро площадью 1,2 квадратных километра. Однако привыкших к прохладе высокогорья панд будут держать под кондиционерами, так как в летнее время в Катаре даже ночью температура не опускается ниже 35 градусов по Цельсию.