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Венгерская АЭС "Пакш" получила новую партию ядерного топлива из России - РИА Новости, 20.04.2022
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Венгерская АЭС "Пакш" получила новую партию ядерного топлива из России
Венгерская АЭС "Пакш" получила новую партию ядерного топлива из России - РИА Новости, 20.04.2022
Венгерская АЭС "Пакш" получила новую партию ядерного топлива из России
АЭС "Пакш" в Венгрии получила новую партию ядерного топлива из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:47
2022-04-20T10:57
венгрия
мид венгрии
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
аэс "пакш"
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. АЭС "Пакш" в Венгрии получила новую партию ядерного топлива из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Хорошая новость в том, что сегодня утром на атомную электростанцию "Пакш" прибыла новая партия ядерного топлива", - сообщил глава МИД в соцсетях. По его словам, топливо доставили воздушным транспортном.Глава МИД Венгрии 7 апреля сообщал, что Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). "Росатом" рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС, а в 2022 году начать строительство.
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венгрия, мид венгрии, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, аэс "пакш"
10:47 20.04.2022 (обновлено: 10:57 20.04.2022)
 
Венгерская АЭС "Пакш" получила новую партию ядерного топлива из России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о поступлении новой партии ядерного топлива на АЭС "Пакш"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. АЭС "Пакш" в Венгрии получила новую партию ядерного топлива из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Хорошая новость в том, что сегодня утром на атомную электростанцию "Пакш" прибыла новая партия ядерного топлива", - сообщил глава МИД в соцсетях. По его словам, топливо доставили воздушным транспортном.
Глава МИД Венгрии 7 апреля сообщал, что Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). "Росатом" рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС, а в 2022 году начать строительство.
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