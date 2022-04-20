10:47 20.04.2022 (обновлено: 10:57 20.04.2022)
Венгерская АЭС "Пакш" получила новую партию ядерного топлива из России
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о поступлении новой партии ядерного топлива на АЭС "Пакш"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. АЭС "Пакш" в Венгрии получила новую партию ядерного топлива из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Хорошая новость в том, что сегодня утром на атомную электростанцию "Пакш" прибыла новая партия ядерного топлива", - сообщил глава МИД в соцсетях. По его словам, топливо доставили воздушным транспортном.
Глава МИД Венгрии 7 апреля сообщал, что Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). "Росатом" рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС, а в 2022 году начать строительство.