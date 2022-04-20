https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html
Священник рассказал, куда девать скорлупу освященных на Пасху яиц
Священник рассказал, куда девать скорлупу освященных на Пасху яиц - РИА Новости, 20.04.2022
Священник рассказал, куда девать скорлупу освященных на Пасху яиц
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов не относится к скорлупе... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:11
2022-04-20T16:11
2022-04-20T16:11
религия
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов не относится к скорлупе освященных яиц как к носителю "сакральной заразы", которую ни в коем случае нельзя выбрасывать."Я предложил бы людям, которые очень сильно беспокоятся вопросом, куда девать освященную скорлупу, задуматься над тем, куда девать те пакеты и сумки, в которых эти куличи были принесены, тот асфальт, на который попали капли святой воды, и вообще воздух. Если относиться к освящению как к своего рода "сакральной заразе", то, я боюсь, выхода из этого тупика у нас не будет никакого. Надо понимать, что благословение и освящение - это не превращение вещи в предмет, имеющий градус духовной радиационной опасности, а возвращение предмету того изначального божественного предназначения, которое грех разрушает", - сказал он на посвященной празднованию Пасхи пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос по поводу освящения яиц и их скорлупок.Если говорить об освящении воды, пояснил он, то к ней не добавляется ничего, чего в ней по природе не было бы."Проблема, куда девать освященную воду в реке, не возникает. Мы эту воду сохраняем как святыню, потому что это и есть настоящая вода, которая и действует во здравие души и тела человека", - сказал протоиерей."Если для вас скорлупа яйца является предметом питания - то кушайте смело вместе со скорлупой. Но если она для вас всего лишь оболочка, которая выполнила свою задачу и после этого может быть просто выброшена - отправьте ее в ближайшее мусорное ведро и ничем не смущайтесь", - заключил Великанов.В Светлую неделю после Пасхи, напомнил священнослужитель, лучше всего посетить тех, "до кого иначе эта радость может просто не дойти".Праздник Пасхи в этом году Русская православная церковь отмечает 24 апреля.
https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html
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русская православная церковь, пасха
Священник рассказал, куда девать скорлупу освященных на Пасху яиц
Священник посоветовал разумно относиться к освящение куличей и яиц на Пасху
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов не относится к скорлупе освященных яиц как к носителю "сакральной заразы", которую ни в коем случае нельзя выбрасывать.
"Я предложил бы людям, которые очень сильно беспокоятся вопросом, куда девать освященную скорлупу, задуматься над тем, куда девать те пакеты и сумки, в которых эти куличи были принесены, тот асфальт, на который попали капли святой воды, и вообще воздух. Если относиться к освящению как к своего рода "сакральной заразе", то, я боюсь, выхода из этого тупика у нас не будет никакого. Надо понимать, что благословение и освящение - это не превращение вещи в предмет, имеющий градус духовной радиационной опасности, а возвращение предмету того изначального божественного предназначения, которое грех разрушает", - сказал он на посвященной празднованию Пасхи пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос по поводу освящения яиц и их скорлупок.
Если говорить об освящении воды, пояснил он, то к ней не добавляется ничего, чего в ней по природе не было бы.
"Проблема, куда девать освященную воду в реке, не возникает. Мы эту воду сохраняем как святыню, потому что это и есть настоящая вода, которая и действует во здравие души и тела человека", - сказал протоиерей.
"Если для вас скорлупа яйца является предметом питания - то кушайте смело вместе со скорлупой. Но если она для вас всего лишь оболочка, которая выполнила свою задачу и после этого может быть просто выброшена - отправьте ее в ближайшее мусорное ведро и ничем не смущайтесь", - заключил Великанов.
В Светлую неделю после Пасхи, напомнил священнослужитель, лучше всего посетить тех, "до кого иначе эта радость может просто не дойти".
Праздник Пасхи в этом году Русская православная церковь
отмечает 24 апреля.