https://ria.ru/20220420/ostankino-1784535211.html
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании - РИА Новости, 20.04.2022
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании
В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:50
2022-04-20T16:50
2022-04-20T17:00
москва
происшествия
останкино (телецентр)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников.Ранее СМИ сообщали, что на территории телецентра "Останкино" началось возгорание и проводится эвакуация людей."Нет, у нас такой информации нет. Телебашня, да, была эвакуирована, со слов Яндекса. У нас такой информации нет, все сотрудники на местах", - сказал оператор телевизионно-технического центра "Останкино".В пресс-службе РТРС также сообщили РИА Новости, что у них пожара не было.
https://ria.ru/20220208/minirovanie-1771716507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, останкино (телецентр)
16:50 20.04.2022 (обновлено: 17:00 20.04.2022)
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании и эвакуации сотрудников
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников.
Ранее СМИ сообщали, что на территории телецентра "Останкино" началось возгорание и проводится эвакуация людей.
"Нет, у нас такой информации нет. Телебашня, да, была эвакуирована, со слов Яндекса. У нас такой информации нет, все сотрудники на местах", - сказал оператор телевизионно-технического центра "Останкино".
В пресс-службе РТРС также сообщили РИА Новости, что у них пожара не было.