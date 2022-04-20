https://ria.ru/20220420/ostankino-1784535211.html

В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании

В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании - РИА Новости, 20.04.2022

В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании

В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:50

2022-04-20T16:50

2022-04-20T17:00

москва

происшествия

останкино (телецентр)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников.Ранее СМИ сообщали, что на территории телецентра "Останкино" началось возгорание и проводится эвакуация людей."Нет, у нас такой информации нет. Телебашня, да, была эвакуирована, со слов Яндекса. У нас такой информации нет, все сотрудники на местах", - сказал оператор телевизионно-технического центра "Останкино".В пресс-службе РТРС также сообщили РИА Новости, что у них пожара не было.

https://ria.ru/20220208/minirovanie-1771716507.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, останкино (телецентр)