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В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании - РИА Новости, 20.04.2022
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В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании - РИА Новости, 20.04.2022
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании
В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:50
2022-04-20T17:00
москва
происшествия
останкино (телецентр)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников.Ранее СМИ сообщали, что на территории телецентра "Останкино" началось возгорание и проводится эвакуация людей."Нет, у нас такой информации нет. Телебашня, да, была эвакуирована, со слов Яндекса. У нас такой информации нет, все сотрудники на местах", - сказал оператор телевизионно-технического центра "Останкино".В пресс-службе РТРС также сообщили РИА Новости, что у них пожара не было.
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москва, происшествия, останкино (телецентр)
16:50 20.04.2022 (обновлено: 17:00 20.04.2022)
 
В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании

В телецентре "Останкино" опровергли информацию о возгорании и эвакуации сотрудников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер "Первого канала" на здании телевизионного технического центра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телевизионного технического центра Останкино - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер "Первого канала" на здании телевизионного технического центра "Останкино". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В телевизионно-техническом центре "Останкино" опровергли РИА Новости информацию о возгорании на территории телецентра и эвакуации сотрудников.
Ранее СМИ сообщали, что на территории телецентра "Останкино" началось возгорание и проводится эвакуация людей.
"Нет, у нас такой информации нет. Телебашня, да, была эвакуирована, со слов Яндекса. У нас такой информации нет, все сотрудники на местах", - сказал оператор телевизионно-технического центра "Останкино".
В пресс-службе РТРС также сообщили РИА Новости, что у них пожара не было.
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 16:31
Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей
 
МоскваПроисшествияОстанкино (телецентр)
 
 
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