Рейтинг@Mail.ru
Индийский генерал объяснил, чем российское оружие превосходит западное - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/oruzhie-1784403271.html
Индийский генерал объяснил, чем российское оружие превосходит западное
Индийский генерал объяснил, чем российское оружие превосходит западное - РИА Новости, 20.04.2022
Индийский генерал объяснил, чем российское оружие превосходит западное
Российское вооружение превосходит западное своей простотой, стоимостью и надежностью, сказал РИА Новости военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:02
2022-04-20T04:28
технологии
индия
россия
с-400 «триумф»
в мире
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106356/58/1063565854_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_32ffbbdc348d2df866b587bc7c7b7458.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр — РИА Новости. Российское вооружение превосходит западное своей простотой, стоимостью и надежностью, сказал РИА Новости военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у России. Вместе с тем, это меньше, чем с 2012 по 2016 год — тогда на вооружение из северной страны тратилось до 69 процентов оборонного бюджета этого государства.Наиболее заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку заключили в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.Параллельно с российской техникой Нью-Дели интересуется вооружениями из Франции, США и Израиля. Недавно Франция поставила Индии 32 реактивных истребителя Dassault Rafale, 15 боевых самолетов Mirage и три подводные лодки Scorpene. А стоимость оборонной торговли между Индией и США выросла с 200 миллионов долларов в 2000 году до 6,2 миллиарда долларов к 2019 году. Среди покупок — беспилотники MQ-9A Reaper, морские патрульные самолеты дальнего действия P8-I Poseidon и многоцелевые вертолеты Sikorsky MH-60R.В начале февраля этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблема импорта вооружений заключается в том, что оно устаревает к тому времени, как попадает в армию. Он считает, что решением этого вопроса станут программы "Самодостаточная Индия" и "Сделано в Индии", направленные на развитие производства в самой стране.
https://ria.ru/20220131/terminator-1770373330.html
https://ria.ru/20220111/samolet-1767343121.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106356/58/1063565854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa100318635149c2549048b8a974b1be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, индия, россия, с-400 «триумф», в мире, безопасность
04:02 20.04.2022 (обновлено: 04:28 20.04.2022)
 
Индийский генерал объяснил, чем российское оружие превосходит западное

Индийский генерал Сехгал: вооружение РФ превосходит западное стоимостью и надежностью

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкИндийские военные
Индийские военные
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Индийские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр — РИА Новости. Российское вооружение превосходит западное своей простотой, стоимостью и надежностью, сказал РИА Новости военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.
"Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий", — сказал он.
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у России. Вместе с тем, это меньше, чем с 2012 по 2016 год — тогда на вооружение из северной страны тратилось до 69 процентов оборонного бюджета этого государства.
Наиболее заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку заключили в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 19:40
В Японии назвали российское оружие, которое определит будущее
Параллельно с российской техникой Нью-Дели интересуется вооружениями из Франции, США и Израиля. Недавно Франция поставила Индии 32 реактивных истребителя Dassault Rafale, 15 боевых самолетов Mirage и три подводные лодки Scorpene. А стоимость оборонной торговли между Индией и США выросла с 200 миллионов долларов в 2000 году до 6,2 миллиарда долларов к 2019 году. Среди покупок — беспилотники MQ-9A Reaper, морские патрульные самолеты дальнего действия P8-I Poseidon и многоцелевые вертолеты Sikorsky MH-60R.
В начале февраля этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблема импорта вооружений заключается в том, что оно устаревает к тому времени, как попадает в армию. Он считает, что решением этого вопроса станут программы "Самодостаточная Индия" и "Сделано в Индии", направленные на развитие производства в самой стране.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 14:47
В США рассказали об "аномальном" российском оружии
 
ТехнологииИндияРоссияС-400 «Триумф»В миреБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала