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Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/operatsiya-1784396406.html
Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны
Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны - РИА Новости, 20.04.2022
Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны
Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T00:16
2022-04-20T00:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донбасс
в мире
владимир шаманов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 25 марта в российском военном ведомстве доложили о выполнении основных задач первого этапа - существенном снижении боевого потенциала Украины. Главной же целью в Минобороны России назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, донбасс, в мире, владимир шаманов
00:16 20.04.2022
 
Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны

Генерал-полковник Шаманов: специальная операция отличается от войны целью сберечь людей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Главное – сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война – это война", – сказал генерал, отвечая на соответствующий вопрос.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 25 марта в российском военном ведомстве доложили о выполнении основных задач первого этапа - существенном снижении боевого потенциала Украины. Главной же целью в Минобороны России назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДонбассВ миреВладимир Шаманов
 
 
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