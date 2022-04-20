Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны
Генерал-полковник Шаманов: специальная операция отличается от войны целью сберечь людей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Алее Славы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.
"Главное – сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война – это война", – сказал генерал, отвечая на соответствующий вопрос.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 25 марта в российском военном ведомстве доложили о выполнении основных задач первого этапа - существенном снижении боевого потенциала Украины. Главной же целью в Минобороны России назвали освобождение Донбасса.