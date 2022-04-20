https://ria.ru/20220420/operatsiya-1784396406.html

Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны

Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны - РИА Новости, 20.04.2022

Шаманов назвал ключевое отличие специальной военной операции от войны

Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T00:16

2022-04-20T00:16

2022-04-20T00:16

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

донбасс

в мире

владимир шаманов

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 25 марта в российском военном ведомстве доложили о выполнении основных задач первого этапа - существенном снижении боевого потенциала Украины. Главной же целью в Минобороны России назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html

украина

россия

донбасс

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украина, россия, донбасс, в мире, владимир шаманов