https://ria.ru/20220420/opera-1784508226.html
Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску"
Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску"
Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2022" стала "Саломея" Большого театра, объявили организаторы в ходе... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:32
2022-04-20T15:32
2022-04-20T15:35
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2022" стала "Саломея" Большого театра, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Премию за работу режиссера в этой категории не присудили никому. "И такое бывает", — отметила одна из ведущих премии оперная певица Хибла Герзмава.Лучшим композитором стала Ольга Шайдуллина за спектакль "Антигона" ("Театр-Театр", Пермь).Лучшую женскую роль получила Екатерина Воронцова за роль Ариодант в опере "Ариодант" в Большом театре, а мужскую — Михаил Пирогов за роль Соловея Будимировича в "Богатырях" Театра оперы и балета имени Хворостовского в Красноярске.Лучшим дирижером стал Филипп Чижевский за оперу "Кармен" в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, театр, москва, пермь, красноярск, россия, большой театр, хибла герзмава, театральный фестиваль "золотая маска", пермский театр оперы и балета
15:32 20.04.2022 (обновлено: 15:35 20.04.2022)
Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску"
"Саломея" Большого театра стала лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2022" стала "Саломея" Большого театра, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
"Благодарю постановочную команду, партнеров, артистов, занятых в спектакле", — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Премию за работу режиссера в этой категории не присудили никому. "И такое бывает", — отметила одна из ведущих премии оперная певица Хибла Герзмава.
Лучшим композитором стала Ольга Шайдуллина за спектакль "Антигона" ("Театр-Театр", Пермь).
Лучшую женскую роль получила Екатерина Воронцова за роль Ариодант в опере "Ариодант" в Большом театре, а мужскую — Михаил Пирогов за роль Соловея Будимировича в "Богатырях" Театра оперы и балета имени Хворостовского в Красноярске.
Лучшим дирижером стал Филипп Чижевский за оперу "Кармен" в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).