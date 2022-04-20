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Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску"

Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022

Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску"

Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2022" стала "Саломея" Большого театра, объявили организаторы в ходе... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:32

2022-04-20T15:32

2022-04-20T15:35

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2022" стала "Саломея" Большого театра, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Премию за работу режиссера в этой категории не присудили никому. "И такое бывает", — отметила одна из ведущих премии оперная певица Хибла Герзмава.Лучшим композитором стала Ольга Шайдуллина за спектакль "Антигона" ("Театр-Театр", Пермь).Лучшую женскую роль получила Екатерина Воронцова за роль Ариодант в опере "Ариодант" в Большом театре, а мужскую — Михаил Пирогов за роль Соловея Будимировича в "Богатырях" Театра оперы и балета имени Хворостовского в Красноярске.Лучшим дирижером стал Филипп Чижевский за оперу "Кармен" в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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