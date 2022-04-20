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Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:39
2022-04-20T20:18
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донбасс
оон
антониу гутерриш
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ООН, 20 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боевых действий на Украине, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Письма отправлены. Идея в том, чтобы посетить обе столицы и встретиться с обоими президентами с целью обсудить любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боев", - сказал Дюжаррик на брифинге."В том, что касается сроков (возможной поездки – ред.): первый этап, так сказать, – это получение ответа от обеих сторон", - добавил он, указав, что пока ответ не получен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/oon-1784581300.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, оон, антониу гутерриш
19:39 20.04.2022 (обновлено: 20:18 20.04.2022)
 
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине

Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским прекращение боевых действий на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 20 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боевых действий на Украине, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Письма отправлены. Идея в том, чтобы посетить обе столицы и встретиться с обоими президентами с целью обсудить любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боев", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (на экране) выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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"В том, что касается сроков (возможной поездки – ред.): первый этап, так сказать, – это получение ответа от обеих сторон", - добавил он, указав, что пока ответ не получен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияДонбассООНАнтониу Гутерриш
 
 
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