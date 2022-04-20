https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html

Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине

Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:39

2022-04-20T19:39

2022-04-20T20:18

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

донбасс

оон

антониу гутерриш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784380055_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_dee8e7a4f4638eaad8feb1ffe229a96f.jpg

ООН, 20 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боевых действий на Украине, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Письма отправлены. Идея в том, чтобы посетить обе столицы и встретиться с обоими президентами с целью обсудить любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боев", - сказал Дюжаррик на брифинге."В том, что касается сроков (возможной поездки – ред.): первый этап, так сказать, – это получение ответа от обеих сторон", - добавил он, указав, что пока ответ не получен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/oon-1784581300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/oon-1784365261.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, оон, антониу гутерриш