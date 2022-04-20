https://ria.ru/20220420/ogon-1784532624.html

На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело

На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело - РИА Новости, 20.04.2022

На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело

Полиция в Тульской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как местная пожилая женщина потушила Вечный огонь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:39

2022-04-20T16:39

2022-04-20T16:39

происшествия

россия

тульская область

узловая

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Полиция в Тульской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как местная пожилая женщина потушила Вечный огонь, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.В соцсетях и СМИ появилось видео, где женщина подходит к Вечному огню и посыпает его какой-то смесью, огонь тухнет. После этого женщина спокойно уходит. Инцидент произошел в городе Узловая Тульской области."В настоящее время полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", личность женщины установлена, она 1957 года рождения, устанавливаются обстоятельства данного происшествия", - сообщил представитель УМВД по региону.Источник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что пенсионерка может страдать психическим заболеванием и помещена в медицинское учреждение для постановки диагноза. "Судя по общению с ней, никакого злого умысла у нее не было, она просто не понимает, что делает", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20220327/ogon-1780369115.html

россия

тульская область

узловая

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тульская область, узловая, министерство внутренних дел рф (мвд россии)