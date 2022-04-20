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На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело - РИА Новости, 20.04.2022
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На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело
На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело - РИА Новости, 20.04.2022
На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело
Полиция в Тульской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как местная пожилая женщина потушила Вечный огонь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:39
2022-04-20T16:39
происшествия
россия
тульская область
узловая
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Полиция в Тульской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как местная пожилая женщина потушила Вечный огонь, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.В соцсетях и СМИ появилось видео, где женщина подходит к Вечному огню и посыпает его какой-то смесью, огонь тухнет. После этого женщина спокойно уходит. Инцидент произошел в городе Узловая Тульской области."В настоящее время полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", личность женщины установлена, она 1957 года рождения, устанавливаются обстоятельства данного происшествия", - сообщил представитель УМВД по региону.Источник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что пенсионерка может страдать психическим заболеванием и помещена в медицинское учреждение для постановки диагноза. "Судя по общению с ней, никакого злого умысла у нее не было, она просто не понимает, что делает", - сказал собеседник.
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россия
тульская область
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происшествия, россия, тульская область, узловая, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:39 20.04.2022
 
На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело

На пенсионерку из Тульской области, потушившую Вечный огонь, завели дело о вандализме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Полиция в Тульской области возбудила уголовное дело о вандализме после того, как местная пожилая женщина потушила Вечный огонь, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.
В соцсетях и СМИ появилось видео, где женщина подходит к Вечному огню и посыпает его какой-то смесью, огонь тухнет. После этого женщина спокойно уходит. Инцидент произошел в городе Узловая Тульской области.
"В настоящее время полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", личность женщины установлена, она 1957 года рождения, устанавливаются обстоятельства данного происшествия", - сообщил представитель УМВД по региону.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона добавил, что пенсионерка может страдать психическим заболеванием и помещена в медицинское учреждение для постановки диагноза. "Судя по общению с ней, никакого злого умысла у нее не было, она просто не понимает, что делает", - сказал собеседник.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 21:46
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь
 
ПроисшествияРоссияТульская областьУзловаяМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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