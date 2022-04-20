https://ria.ru/20220420/ogon-1784472864.html

Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 20.04.2022

Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Госдума приняла закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:17

2022-04-20T13:17

2022-04-20T13:17

россия

госдума рф

владимир путин

газпром

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.Документ, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.В этих целях закон наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Он позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только "Газпрому", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.

https://ria.ru/20220412/kherson-1783226807.html

https://ria.ru/20220330/melitopol-1780933591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, госдума рф, владимир путин, газпром, общество