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Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/odessa-1784398013.html
Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине
Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине
Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T00:55
2022-04-20T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" бывший командующий ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.По его оценке, цели первого этапа операции достигнуты – российские войска подавили украинские силы ПВО, нанесли существенный урон военной инфраструктуре и лишили страну централизованного государственного и военного управления."Продвижения российских войск были затруднены из-за характера операции – войска пытались избежать гибели мирных жителей и потому замедлились возле Мариуполя и Волновахи. Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент – коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками", — сказал Шаманов.Он напомнил, что перед военными стоит задача провести демилитаризацию Украины, то есть лишить ее опасного для России военного потенциала, что невозможно сделать в рамках всего лишь двух областей. Кроме того, необходимо установить контроль в административных центрах и поддержать мирное гражданское самоуправление, добавил Шаманов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782989958.html
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украина, россия, донбасс, одесса, владимир шаманов, в мире
00:55 20.04.2022 (обновлено: 11:48 20.04.2022)
 
Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине

Генерал Шаманов: освобождение Одессы станет следующей целью спецоперации после Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на улице в Мариуполе
Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" бывший командующий ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Конечно, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле. Одесса — следующая. Пока идёт продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет", — заявил Шаманов.

По его оценке, цели первого этапа операции достигнуты – российские войска подавили украинские силы ПВО, нанесли существенный урон военной инфраструктуре и лишили страну централизованного государственного и военного управления.
"Продвижения российских войск были затруднены из-за характера операции – войска пытались избежать гибели мирных жителей и потому замедлились возле Мариуполя и Волновахи. Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент – коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками", — сказал Шаманов.
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Он напомнил, что перед военными стоит задача провести демилитаризацию Украины, то есть лишить ее опасного для России военного потенциала, что невозможно сделать в рамках всего лишь двух областей. Кроме того, необходимо установить контроль в административных центрах и поддержать мирное гражданское самоуправление, добавил Шаманов.

"Военный потенциал Украины находится и в Киевской, и в Черниговской, и во Львовской областях — везде, где еще при СССР находились склады, аэродромы, базы Советской армии. Это как в шахматах: если взял фигуру — ходи. Если мы сейчас не решим этот вопрос с Украиной, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России", — пояснил генерал.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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