https://ria.ru/20220420/odessa-1784398013.html

Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине

Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Шаманов высказал свое мнение о следующем этапе спецоперации на Украине

Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T00:55

2022-04-20T00:55

2022-04-20T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" бывший командующий ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.По его оценке, цели первого этапа операции достигнуты – российские войска подавили украинские силы ПВО, нанесли существенный урон военной инфраструктуре и лишили страну централизованного государственного и военного управления."Продвижения российских войск были затруднены из-за характера операции – войска пытались избежать гибели мирных жителей и потому замедлились возле Мариуполя и Волновахи. Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент – коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками", — сказал Шаманов.Он напомнил, что перед военными стоит задача провести демилитаризацию Украины, то есть лишить ее опасного для России военного потенциала, что невозможно сделать в рамках всего лишь двух областей. Кроме того, необходимо установить контроль в административных центрах и поддержать мирное гражданское самоуправление, добавил Шаманов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782989958.html

https://ria.ru/20220420/operatsiya-1784396406.html

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украина, россия, донбасс, одесса, владимир шаманов, в мире