https://ria.ru/20220420/obstrel-1784601890.html

Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022

Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе, инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:34

2022-04-20T22:34

2022-04-20T23:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

борис кузнецов

мариуполь

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следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе, инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском"."Корр RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе. На кадрах — момент уже после случившегося. Инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, когда наша съемочная команда вместе с СК РФ и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html

мариуполь

украина

донбасс

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в мире, борис кузнецов, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, донбасс