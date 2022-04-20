Рейтинг@Mail.ru
Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/obstrel-1784601890.html
Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе
Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022
Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе
Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе, инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:34
2022-04-20T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
борис кузнецов
мариуполь
украина
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783404769_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_dd3ed92a7a7c279d5df971173d7db749.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе, инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском"."Корр RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе. На кадрах — момент уже после случившегося. Инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, когда наша съемочная команда вместе с СК РФ и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html
мариуполь
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783404769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3449556a70789395a9ded105a375ffdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис кузнецов, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, донбасс
22:34 20.04.2022 (обновлено: 23:38 20.04.2022)
 
Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащие НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе, инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском".
"Корр RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе. На кадрах — момент уже после случившегося. Инцидент произошел в районе "Азовстали" и завода Ильича, когда наша съемочная команда вместе с СК РФ и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы", — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБорис КузнецовМариупольУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)СЦККДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала