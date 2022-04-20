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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Еленовку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Еленовку - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Еленовку

Украинские войска за две минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и десять... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:37

2022-04-20T15:37

2022-04-20T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за две минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и десять снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.16 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град";️ 15.15 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин