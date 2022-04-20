https://ria.ru/20220420/obstrel-1784413639.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 20.04.2022
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска в 8.10 обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:45
2022-04-20T08:45
2022-04-20T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
александровка (азовский район)
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.10 обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 8.10... н.п. Александровка - выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/doma-1784387158.html
украина
донбасс
александровка (азовский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, александровка (азовский район)
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами калибра 122 миллиметра