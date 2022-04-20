https://ria.ru/20220420/obstrel-1784412446.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска в восемь утра выпустили 5 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:30

2022-04-20T08:30

2022-04-20T08:30

в мире

украина

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в восемь утра выпустили 5 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 8.00... н.п. Ясиноватая - выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784356593.html

украина

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ясиноватая