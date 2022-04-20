https://ria.ru/20220420/obstrel-1784407971.html

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив более ста снарядов, в результате... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:26

2022-04-20T07:26

2022-04-20T07:28

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ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив более ста снарядов, в результате погибла мирная жительница, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/popasnaya-1784407481.html

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

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в мире, украина, россия, донбасс, лнр, луганская народная республика