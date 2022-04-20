07:26 20.04.2022 (обновлено: 07:28 20.04.2022)
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, погибла женщина
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в ЛНР
Мужчина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив более ста снарядов, в результате погибла мирная жительница, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 8 обстрелов по н.п. Донецкий, н.п. Первомайск, н.п. Калиново и н.п. Кировск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (57 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (60 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Калиново погибла женщина", — говорится в сообщении.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.