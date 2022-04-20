Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/obstrel-1784407971.html
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив более ста снарядов, в результате... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:26
2022-04-20T07:28
в мире
украина
россия
донбасс
лнр
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783168709_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ab48614de6d7957248fd9733e35757e9.jpg
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив более ста снарядов, в результате погибла мирная жительница, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/popasnaya-1784407481.html
украина
россия
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783168709_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_39260f23769e8e35e9c8c842674d4c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, лнр, луганская народная республика
07:26 20.04.2022 (обновлено: 07:28 20.04.2022)
 
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в ЛНР
Мужчина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Мужчина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив более ста снарядов, в результате погибла мирная жительница, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 8 обстрелов по н.п. Донецкий, н.п. Первомайск, н.п. Калиново и н.п. Кировск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (57 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (60 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Калиново погибла женщина", — говорится в сообщении.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пришлось хоронить в огороде: житель города Попасная о гибели жены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
07:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Попасной рассказал, как ему пришлось похоронить жену в огороде
 
В миреУкраинаРоссияДонбассЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала