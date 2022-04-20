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Российские точки питания заменят ушедшие иностранные, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
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Российские точки питания заменят ушедшие иностранные, заявил Путин
Российские точки питания заменят ушедшие иностранные, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
Российские точки питания заменят ушедшие иностранные, заявил Путин
Российские точки питания заменят на отечественном рынке ушедшие иностранные предприятия, это приведет к повышению качества обслуживания россиян, сказал... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:29
2022-04-20T16:10
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские точки питания заменят на отечественном рынке ушедшие иностранные предприятия, это приведет к повышению качества обслуживания россиян, сказал президент России Владимир Путин."Если они будут уходить, то действительно - возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан", - отметил Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Кроме того, по словам президента, многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: "на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%". "В любом случае, мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день", - заключил он.В ходе общения Путин заинтересовался башкирским фастфудом, поинтересовался в шутку, делают ли предприниматели доставку, и пообещал все же попробовать эти блюда.
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экономика, россия, владимир путин
14:29 20.04.2022 (обновлено: 16:10 20.04.2022)
 
Российские точки питания заменят ушедшие иностранные, заявил Путин

Путин заявил, что импортозамещение точек питания повысит качество обслуживания россиян

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские точки питания заменят на отечественном рынке ушедшие иностранные предприятия, это приведет к повышению качества обслуживания россиян, сказал президент России Владимир Путин.
"Если они будут уходить, то действительно - возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан", - отметил Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Кроме того, по словам президента, многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: "на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%". "В любом случае, мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день", - заключил он.
В ходе общения Путин заинтересовался башкирским фастфудом, поинтересовался в шутку, делают ли предприниматели доставку, и пообещал все же попробовать эти блюда.
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