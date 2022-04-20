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В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
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В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"
В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил, чтобы Владимир Зеленский сам обменял себя на боевиков, засевших на мариупольском заводе... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:18
2022-04-20T11:11
в мире
виктор медведчук
владимир путин
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служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил, чтобы Владимир Зеленский сам обменял себя на боевиков, засевших на мариупольском заводе "Азовсталь".Так он прокомментировал опубликованное СБУ видео, на котором задержанный оппозиционер Виктор Медведчук просит об обмене его на националистов. "Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, президент Украины воспринимает происходящее как кино, посылая на верную смерть чужих сыновей и отцов и забывая, что второго дубля ни у кого не будет."Свою семью он спрятал за границей. А так переживает за мариупольскую "Азовсталь" лишь потому, что там оказались иностранные наемники и инструкторы, жизнь которых для Зеленского ценнее украинских солдат", — считает депутат.Он допустил, что обращение Медведчука могло быть записано под диктовку украинских спецслужб. "Националисты, по всей видимости, заставляют его говорить те или иные фразы. Я в этом ни секунду не сомневаюсь", — заключил Шеремет.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/peskov-1783357929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/medvedchuk-1784100484.html
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в мире, виктор медведчук, владимир путин, россия, донбасс, украина, госдума рф, служба безопасности украины
08:18 20.04.2022 (обновлено: 11:11 20.04.2022)
 
В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"

Депутат Госдумы Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил, чтобы Владимир Зеленский сам обменял себя на боевиков, засевших на мариупольском заводе "Азовсталь".
Так он прокомментировал опубликованное СБУ видео, на котором задержанный оппозиционер Виктор Медведчук просит об обмене его на националистов.
"Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, президент Украины воспринимает происходящее как кино, посылая на верную смерть чужих сыновей и отцов и забывая, что второго дубля ни у кого не будет.
"Свою семью он спрятал за границей. А так переживает за мариупольскую "Азовсталь" лишь потому, что там оказались иностранные наемники и инструкторы, жизнь которых для Зеленского ценнее украинских солдат", — считает депутат.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:35В мире
Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука
Он допустил, что обращение Медведчука могло быть записано под диктовку украинских спецслужб.
"Националисты, по всей видимости, заставляют его говорить те или иные фразы. Я в этом ни секунду не сомневаюсь", — заключил Шеремет.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 14:13В мире
Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на военных из Мариуполя
 
В миреВиктор МедведчукВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаГосдума РФСлужба безопасности Украины
 
 
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