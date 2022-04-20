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ВС России поразили более тысячи военных объектов Украины - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/obekty-1784429549.html
ВС России поразили более тысячи военных объектов Украины
ВС России поразили более тысячи военных объектов Украины - РИА Новости, 20.04.2022
ВС России поразили более тысячи военных объектов Украины
Российская армия за сутки поразила более тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:32
2022-04-20T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская армия за сутки поразила более тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии", — уточнил генерал-майор.В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС в течение ночи поразила 73 военных объекта, в том числе четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".Кроме того, российские средства ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" и шесть беспилотников."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники", — заключил Конашенков.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:32 20.04.2022 (обновлено: 12:01 20.04.2022)
 
ВС России поразили более тысячи военных объектов Украины

Минобороны: ВС России поразили 1053 военных объекта украинских военных за ночь

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийская военная техника во время спецоперации на Украине
Российская военная техника во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости
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Российская военная техника во время спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская армия за сутки поразила более тысячи военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии", — уточнил генерал-майор.
В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС в течение ночи поразила 73 военных объекта, в том числе четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
Кроме того, российские средства ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" и шесть беспилотников.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники", — заключил Конашенков.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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