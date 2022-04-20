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Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
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Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой - РИА Новости, 20.04.2022
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой
Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:40
2022-04-20T12:40
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety.Такую стратегию вещания компания собирается разработать в течение года или двух. Другие детали пока не разглашаются. В том числе неизвестно, сколько будет стоит новый способ доступа к контенту, предоставляемому сервисом. Ранее Хастингс выступал за простые варианты подписки и против рекламы. Но теперь изменил свое мнение. По его словам, все-таки есть смысл в том, чтобы предложить спокойно относящимся к рекламе потребителям более низкую цену. Недавно стало известно, что акции Netflix подешевели на 25 процентов.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
12:40 20.04.2022
 
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой

Глава Netflix рассказал, что компания планирует запустить дешевую подписку с рекламой

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety.
Такую стратегию вещания компания собирается разработать в течение года или двух.
Другие детали пока не разглашаются. В том числе неизвестно, сколько будет стоит новый способ доступа к контенту, предоставляемому сервисом.
Ранее Хастингс выступал за простые варианты подписки и против рекламы. Но теперь изменил свое мнение. По его словам, все-таки есть смысл в том, чтобы предложить спокойно относящимся к рекламе потребителям более низкую цену.
Недавно стало известно, что акции Netflix подешевели на 25 процентов.
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