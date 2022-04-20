https://ria.ru/20220420/netflix-1784460109.html
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой - РИА Новости, 20.04.2022
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой
Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:40
2022-04-20T12:40
2022-04-20T12:40
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety.Такую стратегию вещания компания собирается разработать в течение года или двух. Другие детали пока не разглашаются. В том числе неизвестно, сколько будет стоит новый способ доступа к контенту, предоставляемому сервисом. Ранее Хастингс выступал за простые варианты подписки и против рекламы. Но теперь изменил свое мнение. По его словам, все-таки есть смысл в том, чтобы предложить спокойно относящимся к рекламе потребителям более низкую цену. Недавно стало известно, что акции Netflix подешевели на 25 процентов.
https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой
Глава Netflix рассказал, что компания планирует запустить дешевую подписку с рекламой