https://ria.ru/20220420/netflix-1784460109.html

Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой

Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой - РИА Новости, 20.04.2022

Netflix планирует запустить дешевую версию подписки с рекламой

Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:40

2022-04-20T12:40

2022-04-20T12:40

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Netflix Рид Хастингс рассказал, что стриминг планирует запустить дешевую версию подписки, но в ней будет реклама. Об этом сообщает Variety.Такую стратегию вещания компания собирается разработать в течение года или двух. Другие детали пока не разглашаются. В том числе неизвестно, сколько будет стоит новый способ доступа к контенту, предоставляемому сервисом. Ранее Хастингс выступал за простые варианты подписки и против рекламы. Но теперь изменил свое мнение. По его словам, все-таки есть смысл в том, чтобы предложить спокойно относящимся к рекламе потребителям более низкую цену. Недавно стало известно, что акции Netflix подешевели на 25 процентов.

https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix