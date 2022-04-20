https://ria.ru/20220420/netflix-1784412174.html

Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России

Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России - РИА Новости, 20.04.2022

Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России

Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:27

2022-04-20T08:27

2022-04-20T12:35

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков. Это следует из пресс-релиза компании и данных торгов.Так, в первом квартале этого года число подписчиков Netflix (с учетом новичков) составило 221,64 миллиона — это на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021-го. Такое снижение отмечается впервые с 2011 года.По информации компании, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. А по итогам второго квартала прогнозируется снижение уже на два миллиона.Как следует из финотчетности, чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4 процента, до 1,597 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара (против 3,75 доллара годом ранее). Выручка же оценивается в 7,868 миллиарда долларов — в годовом выражении она увеличилась на 9,8 процента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Netflix, как и многие другие компании, объявил, что уходит из России. В середине апреля Хамовнический суд Москвы получил коллективный иск, в котором российские пользователи требуют от сервиса 60 миллионов рублей за односторонний отказ от предоставления услуг.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, netflix, россия, новости культуры, кино и сериалы