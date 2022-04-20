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Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220420/netflix-1784412174.html
Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России
Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России - РИА Новости, 20.04.2022
Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России
Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:27
2022-04-20T12:35
экономика
netflix
россия
культура
новости культуры
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков. Это следует из пресс-релиза компании и данных торгов.Так, в первом квартале этого года число подписчиков Netflix (с учетом новичков) составило 221,64 миллиона — это на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021-го. Такое снижение отмечается впервые с 2011 года.По информации компании, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. А по итогам второго квартала прогнозируется снижение уже на два миллиона.Как следует из финотчетности, чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4 процента, до 1,597 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара (против 3,75 доллара годом ранее). Выручка же оценивается в 7,868 миллиарда долларов — в годовом выражении она увеличилась на 9,8 процента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Netflix, как и многие другие компании, объявил, что уходит из России. В середине апреля Хамовнический суд Москвы получил коллективный иск, в котором российские пользователи требуют от сервиса 60 миллионов рублей за односторонний отказ от предоставления услуг.
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экономика, netflix, россия, новости культуры, кино и сериалы
08:27 20.04.2022 (обновлено: 12:35 20.04.2022)
 
Акции Netflix подешевели на 25 процентов после ухода из России

Акции Netflix подешевели на 25 процентов на предторгах из-за снижения числа подписчиков

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Акции американского стримингового сервиса Netflix обвалились на 25,7 процента после того, как компания заявила, что в прошлом квартале, после ухода из России, лишилась рекордного числа платных подписчиков. Это следует из пресс-релиза компании и данных торгов.
Так, в первом квартале этого года число подписчиков Netflix (с учетом новичков) составило 221,64 миллиона — это на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021-го. Такое снижение отмечается впервые с 2011 года.
По информации компании, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. А по итогам второго квартала прогнозируется снижение уже на два миллиона.
Как следует из финотчетности, чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4 процента, до 1,597 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара (против 3,75 доллара годом ранее). Выручка же оценивается в 7,868 миллиарда долларов — в годовом выражении она увеличилась на 9,8 процента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Netflix, как и многие другие компании, объявил, что уходит из России. В середине апреля Хамовнический суд Москвы получил коллективный иск, в котором российские пользователи требуют от сервиса 60 миллионов рублей за односторонний отказ от предоставления услуг.
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