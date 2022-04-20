https://ria.ru/20220420/nato-1784592629.html

В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу

В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.04.2022

В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:24

2022-04-20T21:24

2022-04-20T22:13

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россия

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить Россию"."Я лично не ожидал, что ситуация продлится так долго. Особенно после встречи в Стамбуле. Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.Отвечая на вопрос ведущего, заинтересована ли НАТО в продолжении ситуации, Чавушоглу заявил, что "такие силы есть"."Да, конечно, есть такие силы. Они хотят дальнейшего ослабления России. Но кто платит за это цену? Украина", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784594686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, россия, нато, мевлют чавушоглу