https://ria.ru/20220420/nato-1784592629.html
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.04.2022
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:24
2022-04-20T21:24
2022-04-20T22:13
в мире
стамбул
россия
нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить Россию"."Я лично не ожидал, что ситуация продлится так долго. Особенно после встречи в Стамбуле. Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.Отвечая на вопрос ведущего, заинтересована ли НАТО в продолжении ситуации, Чавушоглу заявил, что "такие силы есть"."Да, конечно, есть такие силы. Они хотят дальнейшего ослабления России. Но кто платит за это цену? Украина", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784594686.html
https://ria.ru/20220420/nato-1784487667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, россия, нато, мевлют чавушоглу
21:24 20.04.2022 (обновлено: 22:13 20.04.2022)
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: в НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России