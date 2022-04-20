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В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.04.2022
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В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.04.2022
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:24
2022-04-20T22:13
в мире
стамбул
россия
нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить Россию"."Я лично не ожидал, что ситуация продлится так долго. Особенно после встречи в Стамбуле. Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.Отвечая на вопрос ведущего, заинтересована ли НАТО в продолжении ситуации, Чавушоглу заявил, что "такие силы есть"."Да, конечно, есть такие силы. Они хотят дальнейшего ослабления России. Но кто платит за это цену? Украина", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784594686.html
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в мире, стамбул, россия, нато, мевлют чавушоглу
21:24 20.04.2022 (обновлено: 22:13 20.04.2022)
 
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: в НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине, чтобы "ослабить Россию".
"Я лично не ожидал, что ситуация продлится так долго. Особенно после встречи в Стамбуле. Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.
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Чавушоглу оценил возможность встречи в Турции Путина и Зеленского
Отвечая на вопрос ведущего, заинтересована ли НАТО в продолжении ситуации, Чавушоглу заявил, что "такие силы есть".
"Да, конечно, есть такие силы. Они хотят дальнейшего ослабления России. Но кто платит за это цену? Украина", - подчеркнул он.
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