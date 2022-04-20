https://ria.ru/20220420/nato-1784487667.html

Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией

Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией - РИА Новости, 20.04.2022

Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией

НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готова к ней, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:10

2022-04-20T14:10

2022-04-20T16:38

в мире

олаф шольц

владимир путин

россия

украина

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готова к ней, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс. Об этом пишет The Independent.По его словам, альянс будет вынужден принять решение в двух случаях: если под угрозой окажется куда большая часть Украины, чем сейчас, или если начнется конфронтация России с одним из союзников. При втором варианте делать выбор было бы "намного проще", заметил генерал, но и здесь есть свои сложности."И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <...> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это", — заявил Бэрронс на слушаниях в парламентском комитете по обороне.Генерал напомнил, что Британия "абсолютно точно" не обладает необходимыми системами обороны: если бы силам Соединенного Королевства пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.Как ранее отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, однако продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/velikobritaniya-1783895518.html

https://ria.ru/20220416/nato-1783886854.html

https://ria.ru/20220413/nato-1783360400.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато