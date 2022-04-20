14:10 20.04.2022 (обновлено: 16:38 20.04.2022)
Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией
Британский генерал Бэрронс сообщил о неготовности НАТО к конфликту с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готова к ней, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс. Об этом пишет The Independent.
По его словам, альянс будет вынужден принять решение в двух случаях: если под угрозой окажется куда большая часть Украины, чем сейчас, или если начнется конфронтация России с одним из союзников. При втором варианте делать выбор было бы "намного проще", заметил генерал, но и здесь есть свои сложности.
"И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <...> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это", — заявил Бэрронс на слушаниях в парламентском комитете по обороне.
Генерал напомнил, что Британия "абсолютно точно" не обладает необходимыми системами обороны: если бы силам Соединенного Королевства пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.
Как ранее отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, однако продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.
Спецоперация на Украине
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.