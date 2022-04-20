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Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией - РИА Новости, 20.04.2022
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Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией
Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией - РИА Новости, 20.04.2022
Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией
НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готова к ней, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:10
2022-04-20T16:38
в мире
олаф шольц
владимир путин
россия
украина
донбасс
нато
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готова к ней, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс. Об этом пишет The Independent.По его словам, альянс будет вынужден принять решение в двух случаях: если под угрозой окажется куда большая часть Украины, чем сейчас, или если начнется конфронтация России с одним из союзников. При втором варианте делать выбор было бы "намного проще", заметил генерал, но и здесь есть свои сложности."И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. &lt;...&gt; Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это", — заявил Бэрронс на слушаниях в парламентском комитете по обороне.Генерал напомнил, что Британия "абсолютно точно" не обладает необходимыми системами обороны: если бы силам Соединенного Королевства пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.Как ранее отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, однако продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/velikobritaniya-1783895518.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато
14:10 20.04.2022 (обновлено: 16:38 20.04.2022)
 
Британский генерал рассказал, почему НАТО избегает конфронтации с Россией

Британский генерал Бэрронс сообщил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готова к ней, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс. Об этом пишет The Independent.
По его словам, альянс будет вынужден принять решение в двух случаях: если под угрозой окажется куда большая часть Украины, чем сейчас, или если начнется конфронтация России с одним из союзников. При втором варианте делать выбор было бы "намного проще", заметил генерал, но и здесь есть свои сложности.
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"И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <...> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это", — заявил Бэрронс на слушаниях в парламентском комитете по обороне.
Генерал напомнил, что Британия "абсолютно точно" не обладает необходимыми системами обороны: если бы силам Соединенного Королевства пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю.
Как ранее отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, однако продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.
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Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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