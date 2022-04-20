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Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО
Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО - РИА Новости, 20.04.2022
Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО
Россия четко выразила позицию по возможному вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:19
2022-04-20T13:41
в мире
россия
швеция
финляндия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия четко выразила позицию по возможному вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам Захаровой, мнение Москвы по вопросу донесли до Стокгольма и Хельсинки как публично, так и по двусторонним каналам, поэтому "удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс будет рад видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Организация ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вхождении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.В России негативно оценили идею присоединения к НАТО двух новых членов. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для страны. По мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, Москва должна быть готова к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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в мире, россия, швеция, финляндия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:19 20.04.2022 (обновлено: 13:41 20.04.2022)
 
Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО

Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия четко выразила позицию по возможному вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Брюссель под эгидой США втягивал упомянутые страны в свои структуры давно. Проводились мероприятия по фактическому втягиванию. Ничего нового здесь нет. Другое дело, если они будут идти этим путем, это, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Захаровой, мнение Москвы по вопросу донесли до Стокгольма и Хельсинки как публично, так и по двусторонним каналам, поэтому "удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс будет рад видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Организация ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вхождении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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