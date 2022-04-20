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Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
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Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран, заявила Захарова
Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран, заявила Захарова
Киевские власти с начала российской военной операции привлекли на Украину около семи тысяч иностранных наемников, заявила представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:17
2022-04-20T16:51
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти с начала российской военной операции привлекли на Украину около семи тысяч иностранных наемников, заявила представитель МИД Мария Захарова."Коллективный Запад поддерживает украинских националистов, поддерживает не только оружием, но и просто кадрами, поставляя туда наемников — собственных, вскормленных в различных точках света экстремистов. &lt;...&gt; Всего с начала специальной операции киевский режим привлек на Украину порядка семи тысяч иностранных наемников из 63 государств", — сказала она на брифинге.По данным ведомства, большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии.При этом, утверждает Захарова, власти некоторых стран выступают против, но не могут противодействовать под давлением Вашингтона. По ее словам, украинские посольства вербуют наемников при поддержке американских властей.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220419/medvedev-1784384342.html
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в мире, украина, россия
16:17 20.04.2022 (обновлено: 16:51 20.04.2022)
 
Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран, заявила Захарова

Захарова: Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников из 63 стран

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти с начала российской военной операции привлекли на Украину около семи тысяч иностранных наемников, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Коллективный Запад поддерживает украинских националистов, поддерживает не только оружием, но и просто кадрами, поставляя туда наемников — собственных, вскормленных в различных точках света экстремистов. <...> Всего с начала специальной операции киевский режим привлек на Украину порядка семи тысяч иностранных наемников из 63 государств", — сказала она на брифинге.
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По данным ведомства, большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии.
При этом, утверждает Захарова, власти некоторых стран выступают против, но не могут противодействовать под давлением Вашингтона. По ее словам, украинские посольства вербуют наемников при поддержке американских властей.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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