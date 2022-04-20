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Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как "пушечное мясо" - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/myaso-1784399460.html
Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как "пушечное мясо"
Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как "пушечное мясо" - РИА Новости, 20.04.2022
Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как "пушечное мясо"
Украинцы сегодня нужны Западу в качестве "пушечного мяса" в его опосредованной войне с Россией, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:30
2022-04-20T04:40
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сша
вашингтон (штат)
нато
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий полянский
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ООН, 20 апр – РИА Новости. Украинцы сегодня нужны Западу в качестве "пушечного мяса" в его опосредованной войне с Россией, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.При этом, по его словам, Запад не забывает и о собственной выгоде."Так, производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши от увеличения оборонных заказов. Уже после первой недели боевых действий на Украине стоимость акций ведущего британского производителя вооружений — BAE Sysтems — выросла на 24%, а акции компании Thales, производящей противотанковые и противовоздушные комплексы — на 42%. Схожую тенденцию мы наблюдаем и в случае с американским ВПК", — отметил дипломат.Как указал первый зампостпреда, "явно довольны и восточноевропейские члены НАТО, которые давно уже думали, как им избавиться от устаревших советских образцов вооружений"."Теперь под обещания поставок новой натовской техники они с радостью отгружают то, что зачастую уже толком не ездит и не стреляет, на Украину, зная, что российская армия всю эту рухлядь перемолет и не надо будет задумываться о ее утилизации", — сказал он.Как заявил Полянский, США еще и стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу."Подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям, Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно подсадить их на свою газовую "иглу". Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это "молекулы свободы", по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220420/slutskiy-1784399177.html
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украина, сша, вашингтон (штат), нато, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий полянский
01:30 20.04.2022 (обновлено: 04:40 20.04.2022)
 
Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как "пушечное мясо"

Первый зампостпреда РФ Полянский: украинцы нужны Западу в качестве "пушечного мяса"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе. Архивное фото
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ООН, 20 апр – РИА Новости. Украинцы сегодня нужны Западу в качестве "пушечного мяса" в его опосредованной войне с Россией, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Не могу также не отметить, что забота наших западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны вам всего лишь как "пушечное мясо" в вашей опосредованной войне с Россией "до последнего украинца", — сказал Полянский.
При этом, по его словам, Запад не забывает и о собственной выгоде.
"Так, производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши от увеличения оборонных заказов. Уже после первой недели боевых действий на Украине стоимость акций ведущего британского производителя вооружений — BAE Sysтems — выросла на 24%, а акции компании Thales, производящей противотанковые и противовоздушные комплексы — на 42%. Схожую тенденцию мы наблюдаем и в случае с американским ВПК", — отметил дипломат.
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Как указал первый зампостпреда, "явно довольны и восточноевропейские члены НАТО, которые давно уже думали, как им избавиться от устаревших советских образцов вооружений".
"Теперь под обещания поставок новой натовской техники они с радостью отгружают то, что зачастую уже толком не ездит и не стреляет, на Украину, зная, что российская армия всю эту рухлядь перемолет и не надо будет задумываться о ее утилизации", — сказал он.
Как заявил Полянский, США еще и стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу.
"Подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям, Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно подсадить их на свою газовую "иглу". Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это "молекулы свободы", по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы", - подчеркнул он.
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