01:30 20.04.2022 (обновлено: 04:40 20.04.2022)
Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как "пушечное мясо"
Первый зампостпреда РФ Полянский: украинцы нужны Западу в качестве "пушечного мяса"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе. Архивное фото
ООН, 20 апр – РИА Новости. Украинцы сегодня нужны Западу в качестве "пушечного мяса" в его опосредованной войне с Россией, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Не могу также не отметить, что забота наших западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны вам всего лишь как "пушечное мясо" в вашей опосредованной войне с Россией "до последнего украинца", — сказал Полянский.
При этом, по его словам, Запад не забывает и о собственной выгоде.
"Так, производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши от увеличения оборонных заказов. Уже после первой недели боевых действий на Украине стоимость акций ведущего британского производителя вооружений — BAE Sysтems — выросла на 24%, а акции компании Thales, производящей противотанковые и противовоздушные комплексы — на 42%. Схожую тенденцию мы наблюдаем и в случае с американским ВПК", — отметил дипломат.
Как указал первый зампостпреда, "явно довольны и восточноевропейские члены НАТО, которые давно уже думали, как им избавиться от устаревших советских образцов вооружений".
"Теперь под обещания поставок новой натовской техники они с радостью отгружают то, что зачастую уже толком не ездит и не стреляет, на Украину, зная, что российская армия всю эту рухлядь перемолет и не надо будет задумываться о ее утилизации", — сказал он.
Как заявил Полянский, США еще и стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу.
"Подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям, Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно подсадить их на свою газовую "иглу". Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это "молекулы свободы", по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы", - подчеркнул он.