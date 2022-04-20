https://ria.ru/20220420/mvf-1784523149.html

Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов

Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.04.2022

Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов

Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:13

2022-04-20T16:13

2022-04-20T16:30

украина

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мвф

кристалина георгиева

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.Георгиева добавила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует "колоссальных" ассигнований.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html

украина

вашингтон (штат)

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Владимир Лаврентьев

украина, в мире, мвф, кристалина георгиева, вашингтон (штат)