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Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.04.2022
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Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.04.2022
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов
Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:13
2022-04-20T16:30
украина
в мире
мвф
кристалина георгиева
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.Георгиева добавила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует "колоссальных" ассигнований.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html
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украина, в мире, мвф, кристалина георгиева, вашингтон (штат)
16:13 20.04.2022 (обновлено: 16:30 20.04.2022)
 
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов

Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов на обеспечение функционирования экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.
Георгиева добавила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует "колоссальных" ассигнований.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 12:34
Евросоюз планирует создать фонд для восстановления Украины, сообщили СМИ
 
УкраинаВ миреМВФКристалина ГеоргиеваВашингтон (штат)
 
 
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