https://ria.ru/20220420/mvf-1784523149.html
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов - РИА Новости, 20.04.2022
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов
Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:13
2022-04-20T16:13
2022-04-20T16:30
украина
в мире
мвф
кристалина георгиева
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.Георгиева добавила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует "колоссальных" ассигнований.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, мвф, кристалина георгиева, вашингтон (штат)
16:13 20.04.2022 (обновлено: 16:30 20.04.2022)
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов
Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов на обеспечение функционирования экономики