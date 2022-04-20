https://ria.ru/20220420/murashko-1784436849.html
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:07
2022-04-20T11:07
2022-04-20T11:07
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять."Меры классические - первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее 6 месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей, и конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно",- сказал Мурашко журналистам.Ранее Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники
Мурашко посоветовал россиянам на майские праздники ревакцинироваться и больше гулять