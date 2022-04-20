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Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220420/murashko-1784436849.html
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:07
2022-04-20T11:07
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять."Меры классические - первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее 6 месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей, и конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно",- сказал Мурашко журналистам.Ранее Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:07 20.04.2022
 
Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники

Мурашко посоветовал россиянам на майские праздники ревакцинироваться и больше гулять

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять.
"Меры классические - первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее 6 месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей, и конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно",- сказал Мурашко журналистам.
Прогулка в лесу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
10:37
Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса
Ранее Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.
 
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