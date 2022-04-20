https://ria.ru/20220420/murashko-1784436849.html

Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники

Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022

Мурашко посоветовал россиянам ревакцинироваться на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:07

2022-04-20T11:07

2022-04-20T11:07

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендует россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса, соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять."Меры классические - первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее 6 месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей, и конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно",- сказал Мурашко журналистам.Ранее Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка.

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19