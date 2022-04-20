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Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи - РИА Новости, 20.04.2022
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Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи
Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи - РИА Новости, 20.04.2022
Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи
Внимание к молодежным инициативам со стороны президента России Владимира Путина очень ценно для молодых россиян, мы видим, как в России расширяется спектр... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:31
2022-04-20T18:31
общество
россия
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Внимание к молодежным инициативам со стороны президента России Владимира Путина очень ценно для молодых россиян, мы видим, как в России расширяется спектр возможностей для них, сказала РИА Новости руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.В среду Путин провел встречу с участниками наблюдательного совета платформы АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ)."Мы видим, как в нашей стране расширяется спектр возможностей для молодых людей. Сегодня в ходе наблюдательного совета РСВ участники наших проектов предложили свои инициативы по развитию навыков и способностей школьников и студентов, сообществ по интересам президенту России. Участники "Большой перемены", "Твоего Хода", "Тавриды", акции #МыВместе и других наших проектов пообщались с главой государства и получили поддержку разных идей. Такое внимание очень ценно для молодых россиян", - сказала Разуваева.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России.На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" и другие.
https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783480892.html
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общество, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
18:31 20.04.2022
 
Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи

Глава Росмолодежи Разуваева заявила, что возможностей для молодых россиян стало больше

© Фото : пресс-офис ВЭФГлава Росмолодежи Ксения Разуваева
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Внимание к молодежным инициативам со стороны президента России Владимира Путина очень ценно для молодых россиян, мы видим, как в России расширяется спектр возможностей для них, сказала РИА Новости руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
В среду Путин провел встречу с участниками наблюдательного совета платформы АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ).
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"Мы видим, как в нашей стране расширяется спектр возможностей для молодых людей. Сегодня в ходе наблюдательного совета РСВ участники наших проектов предложили свои инициативы по развитию навыков и способностей школьников и студентов, сообществ по интересам президенту России. Участники "Большой перемены", "Твоего Хода", "Тавриды", акции #МыВместе и других наших проектов пообщались с главой государства и получили поддержку разных идей. Такое внимание очень ценно для молодых россиян", - сказала Разуваева.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России.
На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" и другие.
Белгород - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
 
ОбществоРоссияКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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