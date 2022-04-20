https://ria.ru/20220420/molodezh-1784563478.html

Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи

Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи - РИА Новости, 20.04.2022

Возможностей у молодых россиян все больше, заявила глава Росмолодежи

Внимание к молодежным инициативам со стороны президента России Владимира Путина очень ценно для молодых россиян, мы видим, как в России расширяется спектр... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:31

2022-04-20T18:31

2022-04-20T18:31

общество

россия

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Внимание к молодежным инициативам со стороны президента России Владимира Путина очень ценно для молодых россиян, мы видим, как в России расширяется спектр возможностей для них, сказала РИА Новости руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.В среду Путин провел встречу с участниками наблюдательного совета платформы АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ)."Мы видим, как в нашей стране расширяется спектр возможностей для молодых людей. Сегодня в ходе наблюдательного совета РСВ участники наших проектов предложили свои инициативы по развитию навыков и способностей школьников и студентов, сообществ по интересам президенту России. Участники "Большой перемены", "Твоего Хода", "Тавриды", акции #МыВместе и других наших проектов пообщались с главой государства и получили поддержку разных идей. Такое внимание очень ценно для молодых россиян", - сказала Разуваева.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России.На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" и другие.

https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783480892.html

https://ria.ru/20220413/molodezh-1783267060.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)