https://ria.ru/20220420/moldaviya-1784606011.html

В МИД Молдавии вызовут посла России после слов Захаровой

В МИД Молдавии вызовут посла России после слов Захаровой - РИА Новости, 21.04.2022

В МИД Молдавии вызовут посла России после слов Захаровой

Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны из-за слов в адрес президента республики Майи Санду официального... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-20T23:05

2022-04-20T23:05

2022-04-21T03:59

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны из-за слов в адрес президента республики Майи Санду официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ.Ранее Захарова сказала, что высказывания Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ. Оценивая заявление Санду, что место таких символов, как георгиевская ленточка, "в мусорном ведре истории", Захарова заявила, что допускающий такие слова человек "сам отправится на эти свалки истории"."Министерство иностранных дел приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдавии... Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдавии Олега Васнецова", - написал Водэ на своей странице в Facebook*.Он привел текст выступления главы Молдавии на русском языке, в котором она говорит, что "мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом", "обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века - о Второй мировой войне"."Подчеркиваем, что решения, недавно принятые в парламенте Молдавии, представляют собой суверенное право нашей страны. Мы вновь обращаемся с призывом к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс нашей страны", - добавил Водэ.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220420/lenta-1784559093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, украина, facebook