https://ria.ru/20220420/mistral-1784415613.html

Норвегия направила на Украину около ста ЗРК "Мистраль"

Норвегия направила на Украину около ста ЗРК "Мистраль" - РИА Новости, 20.04.2022

Норвегия направила на Украину около ста ЗРК "Мистраль"

Власти Норвегии приняли решение направить на Украину порядка 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:06

2022-04-20T09:06

2022-04-20T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

норвегия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784437593_0:0:1727:972_1920x0_80_0_0_fe0b25914e06451012659b86a55aeffb.jpg

МУРМАНСК, 20 апр – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение направить на Украину порядка 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило министерство обороны королевства."Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК "Мистраль", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бьорна Арильда Грама.Правительство ранее приняло решение отправить на Украину в общей сложности четыре тысячи противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Несколько других стран также предоставляют оружие и другую технику, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Германию и страны Прибалтики.Сообщается, что в настоящее время правительство Норвегии передает Украине запасы зенитно-ракетных комплексов "Мистраль" (около 100 ракет). Это тип ПВО, который вооруженные силы Норвегии планируют заменить."Ракета не будет использоваться Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу", - отметили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html

https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html

россия

норвегия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, норвегия, украина