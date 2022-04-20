https://ria.ru/20220420/minoborony-1784414006.html

Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск

Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск - РИА Новости, 20.04.2022

Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск

Российское Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом "Краснополь". РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:48

2022-04-20T08:48

2022-04-20T11:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом "Краснополь".На кадрах с камеры беспилотника-наводчика видно, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма."Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен", — говорится в описании.Снаряд "Краснополь" наводится на цель полуактивным способом — его головка самонаведения ловит отраженный от объекта лазерный сигнал. Корректировка траектории полета выполняется аэродинамическими рулями на хвосте снаряда.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zakharova-1784413762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Краснополем" по пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" по пункту управления мотопехотного подразделения украинских войск, находящемся в промзоне. 2022-04-20T08:48 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины