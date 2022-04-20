https://ria.ru/20220420/minoborony-1784414006.html
Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск
Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск - РИА Новости, 20.04.2022
Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск
Российское Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом "Краснополь". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:48
2022-04-20T08:48
2022-04-20T11:10
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784435530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56070e695784e8c337431c022e0295c6.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом "Краснополь".На кадрах с камеры беспилотника-наводчика видно, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма."Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен", — говорится в описании.Снаряд "Краснополь" наводится на цель полуактивным способом — его головка самонаведения ловит отраженный от объекта лазерный сигнал. Корректировка траектории полета выполняется аэродинамическими рулями на хвосте снаряда.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zakharova-1784413762.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784435530_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f14414a321c35f15fb2844530897a6e5.jpg
Удар "Краснополем" по пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ
Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" по пункту управления мотопехотного подразделения украинских войск, находящемся в промзоне.
2022-04-20T08:48
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
08:48 20.04.2022 (обновлено: 11:10 20.04.2022)
Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск
Минобороны показало уничтожение пункта управления украинских войск "Краснополем"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом "Краснополь".
На кадрах с камеры беспилотника-наводчика видно, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма.
"Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ
, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен", — говорится в описании.
Снаряд "Краснополь" наводится на цель полуактивным способом — его головка самонаведения ловит отраженный от объекта лазерный сигнал. Корректировка траектории полета выполняется аэродинамическими рулями на хвосте снаряда.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.