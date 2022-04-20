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МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными - РИА Новости, 20.04.2022
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МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными
МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными - РИА Новости, 20.04.2022
МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными
Москва считает необоснованными обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:46
2022-04-20T17:11
россия
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва считает необоснованными обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Доклад госдепартамента о правах человека в мире - он традиционно выстроен в безапелляционном ключе с необоснованными обвинениями, в первую очередь, конечно, в адрес стран, которые США выстроили и встроили в свой виртуальный список противников. Конечно, значительная часть - 93 страницы - посвящены нашей стране", - сказала на брифинге Захарова.Она пояснила, что оценки, данные ситуации с правами человека в России Вашингтоном, предсказуемые, а принципы, по которым выстроен доклад, связаны с тем, следуют эти страны в фарватере Вашингтона или проводят независимую политику, от этого зависит их оценка как хороших или плохих."Круг штрафников, таким образом, а также набор клишированных претензий к штрафникам можно предугадать заранее... Очевидно, что подобные пропагандистские упражнения имеют целью подвести благовидный предлог правозащитного характера под вмешательство во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнула она.Захарова отметила, что оценке ситуации с правами человека в США в докладе места не нашлось.Ранее госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html
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россия, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:46 20.04.2022 (обновлено: 17:11 20.04.2022)
 
МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными

Захарова назвала обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва считает необоснованными обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Доклад госдепартамента о правах человека в мире - он традиционно выстроен в безапелляционном ключе с необоснованными обвинениями, в первую очередь, конечно, в адрес стран, которые США выстроили и встроили в свой виртуальный список противников. Конечно, значительная часть - 93 страницы - посвящены нашей стране", - сказала на брифинге Захарова.
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Она пояснила, что оценки, данные ситуации с правами человека в России Вашингтоном, предсказуемые, а принципы, по которым выстроен доклад, связаны с тем, следуют эти страны в фарватере Вашингтона или проводят независимую политику, от этого зависит их оценка как хороших или плохих.
"Круг штрафников, таким образом, а также набор клишированных претензий к штрафникам можно предугадать заранее... Очевидно, что подобные пропагандистские упражнения имеют целью подвести благовидный предлог правозащитного характера под вмешательство во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнула она.
Захарова отметила, что оценке ситуации с правами человека в США в докладе места не нашлось.
Ранее госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле.
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