16:46 20.04.2022 (обновлено: 17:11 20.04.2022)
МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными
Захарова назвала обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва считает необоснованными обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Доклад госдепартамента о правах человека в мире - он традиционно выстроен в безапелляционном ключе с необоснованными обвинениями, в первую очередь, конечно, в адрес стран, которые США выстроили и встроили в свой виртуальный список противников. Конечно, значительная часть - 93 страницы - посвящены нашей стране", - сказала на брифинге Захарова.
Она пояснила, что оценки, данные ситуации с правами человека в России Вашингтоном, предсказуемые, а принципы, по которым выстроен доклад, связаны с тем, следуют эти страны в фарватере Вашингтона или проводят независимую политику, от этого зависит их оценка как хороших или плохих.
"Круг штрафников, таким образом, а также набор клишированных претензий к штрафникам можно предугадать заранее... Очевидно, что подобные пропагандистские упражнения имеют целью подвести благовидный предлог правозащитного характера под вмешательство во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнула она.
Захарова отметила, что оценке ситуации с правами человека в США в докладе места не нашлось.
Ранее госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле.