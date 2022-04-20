https://ria.ru/20220420/mid-1784534136.html

МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными

МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными - РИА Новости, 20.04.2022

МИД назвал обвинения против России в докладе Госдепа необоснованными

Москва считает необоснованными обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:46

2022-04-20T16:46

2022-04-20T17:11

россия

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва считает необоснованными обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Доклад госдепартамента о правах человека в мире - он традиционно выстроен в безапелляционном ключе с необоснованными обвинениями, в первую очередь, конечно, в адрес стран, которые США выстроили и встроили в свой виртуальный список противников. Конечно, значительная часть - 93 страницы - посвящены нашей стране", - сказала на брифинге Захарова.Она пояснила, что оценки, данные ситуации с правами человека в России Вашингтоном, предсказуемые, а принципы, по которым выстроен доклад, связаны с тем, следуют эти страны в фарватере Вашингтона или проводят независимую политику, от этого зависит их оценка как хороших или плохих."Круг штрафников, таким образом, а также набор клишированных претензий к штрафникам можно предугадать заранее... Очевидно, что подобные пропагандистские упражнения имеют целью подвести благовидный предлог правозащитного характера под вмешательство во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнула она.Захарова отметила, что оценке ситуации с правами человека в США в докладе места не нашлось.Ранее госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова