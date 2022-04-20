https://ria.ru/20220420/meyer-1784423543.html

​Умер президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер

​Умер президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер - РИА Новости, 20.04.2022

​Умер президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер

​Президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, основатель одной из ведущих отечественных школ тюркологии, специалист по османской истории... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:03

2022-04-20T10:03

2022-04-20T10:03

общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ​Президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, основатель одной из ведущих отечественных школ тюркологии, специалист по османской истории Михаил Мейер умер на 86-м году жизни, сообщил директор института Алексей Маслов."Да, он скончался... он болел последнее время", - сказал Маслов РИА Новости.Он выразил соболезнования родным и близким покойного, напомнив, что Мейер руководил ИСАА в самые сложные времена и выпустил множество студентов."Он был крупнейшим востоковедом и основателем одной из ведущих школ тюркологии. В течение долгих лет он руководил институтом стран Азии и Африки и выпустил сотни студентов, был всеобщим любимцем и человеком, который руководил институтом в самое сложное время, когда были реформы в России, и сумел сохранить востоковедческую школу. Поэтому для многих это утрата личного учителя, человека, который всегда был очень добр и формировал самое доброе отношение у преподавателей к студентам", - сказал Маслов.Михаил Серафимович Мейер родился 30 августа 1936 года в Москве. Он заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. При активном участии Мейера в ИСАА МГУ были созданы кафедра Истории и культуры Японии, кафедра иудаики, кафедра Центральной Азии и Кавказа, целый ряд учебно-научных центров стран Востока и Запада. Научные труды профессора Мейера, посвященные проблемам всемирной истории, имеют мировое признание. Им опубликовано свыше 150 научных и учебно-методических работ по социально-политической, экономической, культурной истории Османской империи, Турции и других стран Ближнего и Среднего Востока.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия