Умер президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер
На 86-м году жизни умер президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер
Президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, основатель одной из ведущих отечественных школ тюркологии, специалист по османской истории Михаил Мейер умер на 86-м году жизни, сообщил директор института Алексей Маслов.
"Да, он скончался... он болел последнее время", - сказал Маслов РИА Новости.
Он выразил соболезнования родным и близким покойного, напомнив, что Мейер руководил ИСАА в самые сложные времена и выпустил множество студентов.
"Он был крупнейшим востоковедом и основателем одной из ведущих школ тюркологии. В течение долгих лет он руководил институтом стран Азии и Африки и выпустил сотни студентов, был всеобщим любимцем и человеком, который руководил институтом в самое сложное время, когда были реформы в России, и сумел сохранить востоковедческую школу. Поэтому для многих это утрата личного учителя, человека, который всегда был очень добр и формировал самое доброе отношение у преподавателей к студентам", - сказал Маслов.
Михаил Серафимович Мейер родился 30 августа 1936 года в Москве. Он заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. При активном участии Мейера в ИСАА МГУ были созданы кафедра Истории и культуры Японии, кафедра иудаики, кафедра Центральной Азии и Кавказа, целый ряд учебно-научных центров стран Востока и Запада. Научные труды профессора Мейера, посвященные проблемам всемирной истории, имеют мировое признание. Им опубликовано свыше 150 научных и учебно-методических работ по социально-политической, экономической, культурной истории Османской империи, Турции и других стран Ближнего и Среднего Востока.