11:37 20.04.2022 (обновлено: 12:32 20.04.2022)
"Посадить в танк до Киева": немцы потребовали выслать украинского посла
В Германии потребовали высылки посла Украины Мельника за требования денег и оружия
© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали посла Украины Андрея Мельника за недовольство "недостаточной" помощью Германии киевскому режиму.
Многие комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца, отказавшего Киеву в поставках тяжелых вооружений.
"Пожалуйста, господин Шольц, посадите наконец господина Мельника в танк и отправьте его на Украину. Слышать его больше не могу. Этот человек принял бундесвер за магазин самообслуживания", — возмутился пользователь с ником A.D.E.
"Мельник кусает руку, которая его кормит. Почему у Мельника здесь так много возможностей для одних и тех же требований?" — задался вопросом Wattenkind.
"Мельник, go home", — написал Bernd H.
"Мы не защитники Украины, Шольц должен защищать наши интересы, для этого он и был избран. Устраивает это Мельника или нет", — заявил Albert W.
Некоторые читатели заметили, что Мельник даже перечислял, какие именно виды оружия Берлин, по его мнению, может и должен отправить Украине: 400 бронетранспортеров Marder, около сотни из которых используются для обучения и тренировок, и примерно 800 бронетранспортеров Fuchs.
"Я даже не знала, что мы стали магазином на диване для Украины. Они получают то, что дает им Шольц, и должны быть благодарны за это. Точка. Мы и так многое делаем для страны, которой ничего не должны, и тогда такое поведение абсолютно неприемлемо", — считает Sara K.
"На эту дерзость есть только один ответ: немедленное изгнание!" — высказалась Anja N.
"Большое разочарование и ожесточение в Киеве" можно было бы понять, если бы они никогда не получали никакой помощи и поддержки — как денежной, так и материальной! <…> ФРГ должна сейчас прекратить всякую помощь, так как наглость посла и президента и его аппарата должна иметь предел!" — заключил Christian O.
Ранее Владимир Зеленский выступил против визита Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его "тесных связей с Россией". Президент Германии подтвердил, что в Киеве его присутствие назвали нежелательным.