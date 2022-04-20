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Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/medvedev-1784536638.html
Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине
Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине
Международное сообщество заняло непоследовательную позицию по ситуации на Украине, в то время как один политик предлагает договориться о временном перемирии,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:54
2022-04-20T17:05
дмитрий медведев
обострение ситуации в днр и лнр
россия
политика
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Международное сообщество заняло непоследовательную позицию по ситуации на Украине, в то время как один политик предлагает договориться о временном перемирии, другой призывает к новым поставкам оружия Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале."Все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет… Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что остается непонятно, на что ориентироваться обычным людям и что думать руководителям других стран. Также Медведев заявил, что целью специальной операции России на Украине было предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение людей в Донбассе.
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дмитрий медведев, россия, политика, украина
16:54 20.04.2022 (обновлено: 17:05 20.04.2022)
 
Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине

Медведев назвал позицию международного сообщества по Украине непоследовательной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Международное сообщество заняло непоследовательную позицию по ситуации на Украине, в то время как один политик предлагает договориться о временном перемирии, другой призывает к новым поставкам оружия Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет… Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что остается непонятно, на что ориентироваться обычным людям и что думать руководителям других стран. Также Медведев заявил, что целью специальной операции России на Украине было предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение людей в Донбассе.
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