https://ria.ru/20220420/medvedev-1784536638.html

Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине

Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Медведев раскритиковал позицию международного сообщества по Украине

Международное сообщество заняло непоследовательную позицию по ситуации на Украине, в то время как один политик предлагает договориться о временном перемирии,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:54

2022-04-20T16:54

2022-04-20T17:05

дмитрий медведев

обострение ситуации в днр и лнр

россия

политика

украина

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Международное сообщество заняло непоследовательную позицию по ситуации на Украине, в то время как один политик предлагает договориться о временном перемирии, другой призывает к новым поставкам оружия Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале."Все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет… Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что остается непонятно, на что ориентироваться обычным людям и что думать руководителям других стран. Также Медведев заявил, что целью специальной операции России на Украине было предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение людей в Донбассе.

https://ria.ru/20220420/peregovory-1784523412.html

россия

украина

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Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, политика, украина